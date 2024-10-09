После стартовой шестиматчевой домашней серии открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy «Горняк» отправился в Караганду на матчи с «Сарыаркой».

Опасный момент у ворот «Сарыарки» / Фото instagram.com/hc.saryarka

Команды уже встречались в наступившем сезоне на групповом этапе розыгрыша Кубка РК, и тогда рудничане уступили карагандинцам со счетом 2:4.

В чемпионате Казахстана команды провели по шесть матчей, причем «Горняк» все шесть игр провел на своем льду, одержав две победы над «Иртышом» (9:1 и 6:1), поделив очки с «Торпедо» (3:1 и 1:4) и завершив в овертайме оба матча с «Актобе» (5:4 ОТ и 1:2 ОТ). Рудичане, набрав 9 очков после шести игр занимали четвертое место в турнирной таблице. «Сарыарка» с 10 набранными очками располагалась на третьем месте, поделив очки в домашних матчах с «Бейбарысом» (2:3 и 4:2) и дважды обыграв дома «Номад» (5:4 ОТ и 5:2), а также нанеся в Петропавловске два поражения «Кулагеру» (2:1 и 3:0).

Перед гостевыми матчами состав «Горняка» покинул нападающий Захар Захаров, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

В первой половине стартового периода прошедшего в Ледовом дворце «Караганды Арена» первого матча опасные моменты возникали как у одних, так и у других ворот, но у хозяев они были несколько опаснее. Ну а счет удалось открыть гостям. На первой же секунде второй половины первого периода нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов, подобравший шайбу в правом углу площадки за линией ворот «Сарыарки», в борьбе с защитником карагандинского клуба Александром Пелевиным сделал передачу из-за ворот открывшемуся перед ними партнеру по атаке Валерию Гурину и тот бросил с ходу мимо голкипера хозяев Жакена Ибрагимова. Для Гурина, который был признан лучшим нападающим сентября, эта заброшенная шайба стала шестой. В шести предыдущих играх он записал в свой актив хет-трик и дубль, а также сделал 7 результативных передач.

Лучший бомбардир чемпионата нападающий «Горняка» Валерий Гурин (№ 27) / Фото instagram.com/hc.saryarka

Но менее чем через полторы минуты нападающий «Сарыарки» Тимур Шингареев сравнял его броском из центра штрафной зоны рудничан - 1:1. С этим счетом завершился первый период, который рудничане заканчивали в меньшинстве, после того как за подножку на скамейку штрафников отправился нападающий Данила Омельковец. Это удаление было единственным в первом периоде.

Счет не изменился и во втором периоде, хотя голевых моментов за двадцатиминутку было создано достаточно, в том числе и когда команды по разу играли в большинстве - в составе «Горняка» на 35-й минуте был удален Никита Ляпунов за удар соперника клюшкой. Но на реализации голевых моментов команд отразилась в первую очередь хорошая игра вратарей.

В третьем периоде страсти накалились, и в середине игрового отрезка команды почти пять минут провели на льду в неравных составах. Вначале в течение минуты два удаления состоялись в составе хозяев, но «Горняку» удалось поиграть в формате «пять на три» всего четыре секунды. На 51-й минуте за подножку был удален Юлбарисов. Затем на 52-й минуте за задержку соперника на две минуты поле покинул защитник Александр Куршук. Правда, одновременно с ним за толчок клюшкой был наказан и игрок хозяев. А на 53-й минуте на скамейку штрафников отправился и третий игрок «Горняка» - защитник Алексей Власкин, наказанный за подножку. Но ни в эти минуты, ни при игре в равных составах ни одной из команд счет изменить не удалось, и матч продолжился в овертайме.

Голкипер «Горняка» Владислав Нурек отразил 45 бросков / Фото instagram.com/hc.saryarka

Через две минуты после начала дополнительной пятиминутки, когда команды играют в формате «три на три», был наказан двухминутным штрафом за опасную игру высоко поднятой клюшкой нападающий «Горняка» Руслан Абдуллаев. А так как правила предусматривают наличие на площадке не менее трех полевых игроков в каждой команде, то при большинстве у хозяев на лед вышел еще один игрок. Но «Горняк» выстоял. Однако уже при игре в равных составах за 20 секунд до окончания овертайма нападающему «Сарыарки» Артему Валееву удалось переиграть со второй попытки отразившего 45 бросков в матче голкипера рудничан Владислава Нурека и принести победу карагандинскому клубу.

«Горняк» же третью игру подряд завершил в овертайме, уступив на этот раз «Сарыарке» со счетом 2:1 ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 1:0).

Сегодня команды проведут вторую игру, начало которой состоится в 19:00.