В Костанае стартовал очередной этап II областного конкурса по чтению #ОқыЖәнеЖең. Претенденту на приз (до 150 000 тенге ) нужно прочитать всего три книжки и до 15 декабря написать эссе по прочитанному.

Много букаф?

Село Пригородное в Житикаринском районе, досуговый центр. Типичная библиотекарь Елена Сергеевна: тяжёлая оправа, мудрый взгляд совы. У её стола толпятся подростки.

Елена Падалка. Житикаринский р-н / Фото Игоря НИДЕРЕРА

— Это за книгами для следующего этапа конкурса. И в прошлый раз приходили много участников - от детей и вплоть до бабушек-дедушек, - делится библиотекарь Елена ПАДАЛКА. - И даже если нет нужной книжки, мы даём ссылку, по которой её можно найти.

Первый конкурс по чтению «#ОқыЖәнеЖең» стартовал в Костанайской области в начале 2024 года. Многое для организаторов было впервые и непросто. Тогда для участия зарегистрировалось больше 6 000 человек, от детей до пенсионеров.





Алексей Олексюк / Фото Игоря НИДЕРЕРА

— Мы думали, что одолеть столько текстов для многих людей будет сложно, — рассказывает заведующий информационно-литературным сектором отдела краеведческой литературы областной библиотеки им. Л. Н. Толстого Алексей ОЛЕКСЮК. - Но нет, оказалось, одолевают и даже благодарят потом! Так что в целом первый «книжный блин» не был комом.

Почти 11 000 взялись за книжки

Отсюда подробнее. Чтецов-добровольцев разделили на три возрастных категории (10-14 лет, 15-18 лет, от 19 лет и старше). Участникам предложили прочесть выбранные литераторами и педагогами книги казахстанских, постсоветских и зарубежных авторов - то есть, в трёх этапах. Выбирали произведения, из которых читающий мог узнать что-то полезное, получить опыт, сопереживать автору... Для первой возрастной категории чтецов, например, жюри выбрало «Меня зовут Кожа» Бердыбека Сокпакбаева. Все сдавали онлайн-тесты в Google Forms - отвечали на 50 вопросов каждый, набирая баллы для последнего этапа.

- И самым захватывающим был финал, - отмечает Олексюк. - Набравшим наибольшее количество баллов по результатам первых этапов нужно было лично прийти либо в нашу библиотеку, либо в свою районную, сесть, как школьник, за парту и безо всяких девайсов написать эссе по прочитанному. Из этих небольших сочинений жюри выбирало лучшие по форме, языку, содержанию, соответствию теме и оригинальности изложения.

Аян УСЕМБАЕВ из костанайской школы-лицея № 2 взял тогда максимальные 29 баллов. Больше всего ему понравился роман-исповедь Фёдора Достоевского «Подросток».

Аян Усембаев / Скриншот с видео Алексея ОЛЕКСЮКА



- Главный герой становится как личность, - говорит Аян на видеозаписи по итогам конкурса. - У Достоевского показано, чтó бывает, когда нет точек соприкосновения в передаче духовного наследия. В эссе самыми сложными оказались вопросы, ответы на которые после первого прочтения даже не видны.

Алексей Олексюк напоминает, что сейчас заканчивается регистрация участников на второй областной конкурс, и даже предварительные цифры поражают:

- 4 000 зарегистрировались в младшей категории, почти 3 000 в средней и 3 700 в старшей, всего почти 11 000!

В этот раз самые младшие участники в числе прочего будут читать казахстанское фэнтези Зиры Наурызбаевой и Лили Калаус «В поисках золотой чаши», старших ожидает пророческий Бредбери с его «451 градусом по Фаренгейту». Между прочим, именно в этой антиутопии показан мир, где люди не читают книг и получают информацию только с экранов, и в результате общество утрачивает способность мыслить самостоятельно - а ведь такими людьми легко управлять.

Победители, помимо дипломов, получат из областного бюджета по 150 000, 100 000 и 50 000 тенге за три призовых места соответственно.

«Мы никуда не денемся от изменений, надо просто учитывать их»

- Мир меняется и всегда менялся, - философствует Алексей. - Я слышу разные мнения. Снижение интереса к чтению происходит, но оно не катастрофическое. Эволюционирует, скорее всего, структура. Раньше читали для саморазвития и для того, чтобы окунуться в вымышленный мир. Сейчас стимулы стали практическими - получить информацию. А вот погрузиться в иллюзорную симуляцию можно сотней других способов: визуальный контент перетянул на себя многое. Наша задача – возродить интерес к художественной литературе.

Лариса МЕЛАНЧУК заведует отделом хранения основного фонда ОУНБ им. Толстого. Я застал её в справочно-библиографическом аппарате, где стеллажи с каталожными ящичками. Да, нетехнологично, здесь нет AI. Зато очень знакомо и даже уютно.

Лариса Меланчук работает с каталогом / Фото Игоря Нидерера

- Остался ещё разряд людей, - делится наблюдениями хранительница книг, - возрастная категория, последние из книголюбов, так сказать. Им привито это с детства, они без этого не могут. Вот у меня есть родственница, ей 86. Она недавно позвонила: «Ларис, отложи мне Мельникова-Печерского». Она этот четырёхтомник два года назад читала. Ей важно подержать книгу в руках, почувствовать этот запах... Юных книгочеев с горящими глазами мало: интернет увлёк. Эпоха такая. А что? Когда кино появилось, говорили: "Всё, театр умрёт!" Когда телевидение появилось, жаловались: "Кино умрёт!" Мы никуда не денемся от изменений, надо просто учитывать их. По-другому работать, искать иные формы. Конкурс «#ОқыЖәнеЖең» как раз для этого. Мне кажется, сейчас людям ни на что не хватает времени. Мы все торопимся. И хоть библиотека - дело несуетливое, мы перестраиваем работу, памятуя, что у молодёжи времени мало.

- Нашим конкурсом чтения, - добавляет Алексей, - мы как бы говорим: "Пожалуйста, смотрите ролики, сидите в чатах, играйте в видеоигры... но помните, что наряду с этим есть ещё замечательная возможность получить удовольствие от древнейшего информационного девайса, и в то же время развиться. Ведь, проводя глазами по строкам букв, мы не видим картинки: мы строим её у себя в голове и сами прокачиваем мозг. Так что, чем больше этих самых букв, тем больше удовольствия!"