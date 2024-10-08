Уголовное дело за незаконное хранение и перевозку дериватов сайгака с причинением особо крупного ущерба (ч.3 ст.339 УК) рассматривали в Костанайском районном суде.

Иллюстративное фото: polisia.kz

Мужчина решил перевезти незаконно добытые рога сайгака из Астаны в Костанай. Нанял водителя и поехал по Аулиекольской трассе. Там его и остановили сотрудники отдела полиции. Во время обыска у мужчины изъяли 823 рога сайгака на сумму свыше 2 млрд тенге, что считается особо крупным ущербом.

Во время процесса подсудимый вину не признал. Прокурор попросил назначить ему 10 лет лишения свободы.

- Санкция ч. 3 ст. 339 УК предусматривает безальтернативное наказание – лишение свободы от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 5 лет. Смягчающим обстоятельством признано наличие малолетних детей. Отягчающих – нет, - говорится в сообщении суда. - С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния и обстоятельств по делу подсудимый лишен свободы на 8 лет и права заниматься деятельностью, связанной с охотничьим промыслом, на 5 лет.

Приговор в законную силу еще не вступил.