Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев вчера в кулуарах избирательного участка рассказал, как будут улучшать скорость интернета в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

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Мадиев озвучил результаты недавно проведенного замера.

- Определили "белые" пятна (так называют зоны, которые не покрыты еще интернетом. – Прим. ред.). По стране сейчас 350 где-то таких пятен, – сказал он. - У нас есть план. Мы договорились с КНБ, что можем на административных зданиях тоже ставить базовые станции. Там, где не отрабатывается секретная информация. Мы с акиматами подписали план по установке на республиканских трассах антенна-мачтовых сооружений, чтобы потом на них могли мобильные операторы ставить базовые станции.

Параллельно, по его словам, проведены переговоры с Минздравом, чтобы была возможность увеличить уровень радиосигнала на базовых станциях.

- Города растут, поэтому мобильным операторам надо успевать. Мы сейчас также немного ужесточаем требования по минимальному порогу, который они должны давать по сотовому интернету. Сейчас мы как раз поднимаем минимальный порог на базовых станциях 5G с 10 мегабит в секунду до 50 мегабит, – резюмировал глава МЦРИАП. - Дальше будем проводить анализ регуляторного воздействия, чтобы для 4G тоже ужесточать, и также выстраиваем план, чтобы был отход от 3G в сторону 4G и 5G.