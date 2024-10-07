В ближайшие два дня, 8 и 9 октября, по всей области осадки не ожидаются. Но уже в четверг, 10 октября, дожди пройдут на западе, севере и юге региона, а также в областном центре.

Фото Андрея СКИБЫ

- Во вторник, 8 октября, температура ночью по области составит +2..+7, на северо-востоке -2 градуса, днем +20..+25. В среду, 9 октября, ночью +2..+7, на юге области +10 градусов, днем +20..+25, на востоке +17 градусов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик отдела метпрогнозов КФ РГП «Казгидромет» Эльмира КОНЫСБАЙ. – В четверг, 10 октября, температура ночью +5..+10, днем +13..+18, на севере +8 градусов.

В Костанае температурные показатели в ближайшие три дня будут следующими. Во вторник ночью +3..+5, днем +21..+23 градуса. В среду ночью +3..+5, днем +20..+22 градуса. В четверг ночью +5..+7, днем +13..+15 градусов.

Ветер 8 октября прогнозируют юго-западного направления со скоростью 9-14 м/с, днем на севере и востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае скорость ветра составит 7-12 м/с.

В следующие два дня, 9 и 10 октября, направление изменится на юго-восточное. Скорость ветра в эти дни по области и в Костанае будет одинаковой – 9-14 м/с. В среду на западе, севере и востоке региона возможны порывы до 15-20 м/с, в Костанае порывы ветра с такой же скоростью прогнозируют в четверг.