Дефицит сжиженного газа в нескольких регионах Казахстана возник из-за уборочной кампании и дождей, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, аграрии попросили выделить им дополнительные объемы топлива для сушки зерна, сообщает "Курсив".

Журналисты попросили министра прокомментировать информацию о дефиците газа, который наблюдается в нескольких регионах республики.

- В некоторых регионах на отдельных заправках возникли вопросы, связанные с дефицитом сжиженного газа, - ответил Саткалиев на брифинге после голосования на референдуме. - Это связано с уборочной кампанией и дождями. Наши сельхозтоваропроизводители и регионы запросили дополнительные объемы дизельного топлива и сжиженного газа для сушки зерна и зернобобовых. В связи с этим нам пришлось изыскать дополнительные объемы.

Несмотря на это, министр заверил, что запасов нефтепродуктов в стране достаточно, а дефицит газа в регионах будет временным.

- У нас есть более чем 27-дневный запас дизельного топлива, 45-дневный запас бензина и авиационного керосина. Мы уверены, что никаких проблем не будет! - добавил он.

На этом же бриифнге Саткалиев сообщил, что на Кашагане будет добывать меньше нефти. По его подсчетам, из-за ремонтных работ на рынок не будет поставлено примерно 400 тыс. баррелей в день.

Ранее «Курсив» писал, что Казахстан сократил экспорт газа. Это связано с тем, что высокие цены на внешнем рынке позволили субсидировать стоимость топлива для отечественных потребителей.

Также в стране растет число заправочных станций (АЗС) на газе — в 2023 году их количество выросло на 17,8%, до 2,6 тыс. Больше всего газовых АЗС расположено в Туркестанской (289 штук), Мангистауской (236), Кызылординской (226) и Жамбылской (226 ед.) областях