Бывший президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ после голосования на участке в Астане в день референдума о строительстве АЭС проигнорировал вопросы журналистов, сообщает Радио "Азаттык". Он отдал свой голос на избирательном участке №256, расположенном в "Астана Опера".

Фото Петра Троценко

Корреспондент Азаттыка спросила экс-главу государства, который в последнее время редко бывает на публике, живет ли он сейчас в Казахстане. Вопросы пытались задать и другие журналисты. Назарбаев поздоровался с ними и произнес три предложения на казахском:

«Сәлеметсіздер? Табысты болыңдар. Бақытты болыңдар» («Здравствуйте! Будьте успешны. Будьте счастливы»).

Назарбаев удалился с пресс-секретарем Айдосом Укибаем, который сопровождал экс-президента на избирательном участке. На голосование экс-президент пришел без родственников.

84-летний Назарбаев впервые появился перед видеокамерами после выхода в прошлом году его мемуаров «Моя жизнь: от зависимости к свободе». В увидевшей свет в декабре книге он признал наличие второй семьи и детей от любовницы, которая моложе его больше чем на 40 лет. В мемуарах говорится, что Назарбаев в бытность президентом заключил брак по исламскому обычаю с «Мисс Казахстан-1999» Асель Исабаевой (Курманбаевой), которая родила ему двоих сыновей. Старший сын Тауман уже достиг совершеннолетия и вправе голосовать на референдуме.