В районной больнице подобная аппаратура появилась впервые. Отныне пациентам с почечной недостаточностью можно проходить обследование и заместительную терапию в районе, а не ездить в ближайшие города. Это жизненно важно для больных с полной утратой функции почек.

Новое оборудование, например, аппарат с функцией HDF (гемодиафильтрации), может стать буквально спасительным для жителей района с неутешительным медицинским заключением.

- Такие пациенты могут рассчитывать на процедуры три дня в неделю в течение четырёх часов пожизненно, - говорит врач-нефролог Иван РЕБРИК. Это важно для нас, потому что в Житикаринской районе около тридцати пациентов с таким диагнозом, а ближайшие гемодиализные центры располагаются в Лисаковске и Рудном. Чтобы получить необходимые процедуры, больным приходилось преодолевать больше сотни километров.

По словам Ивана Сергеевича Ребрика, почечные заболевания не связаны с экологическим состоянием региона и провоцируются диабетом, гипертонией либо генетической патологией и прочими факторами.

В этом году на укрепление материально-технической базы медучреждений области из областного бюджета было выделено 4,6 млрд тенге. Общее финансирование сферы составило 109,2 млрд тенге с ростом на 1,7% по сравнению с предыдущим отчётным периодом.

Фото пресс-службы акима Житикары