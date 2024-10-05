Состоялся 22-й тур чемпионата Казахстана по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором костанайский «Тобол» проводил в Караганде матч против столичного «Жениса».

Мяч после удара Ислама Чеснокова попадает в перекладину ворот «Жениса» / Скриншот трансляции

«Тобол», одержав победы в двух предыдущих домашних матчах, немного подтянулся к лидерам чемпионата, закрепившись на шестой строчке турнирной таблицы. А вот его соперник ведет борьбу за место в Премьер-лиге в будущем сезоне, занимая предпоследнее место.

В первом круге чемпионата команды не выявили победителя, сыграв в Костанае вничью (1:1).

На поле карагандинского стадиона «Шахтер» в стартовом составе «Тобола» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Ислам Чесноков, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили, Игор Иванович, Александр Зуев и Руй Кошта.

Первые минуты встречи «Тобол» был очень активен, заработав два угловых удара на левом фланге. И розыгрыш первого из них едва не принес результат, когда после подачи Ивановича Эль-Мессауди опасно пробил головой от левого угла вратарской площадки в дальний угол ворот, но мяч пролетел рядом со штангой. Номинальные хозяева нанесли первый удар в сторону ворот «Тобола» на 8-й минуте, но белорусский полузащитник «Жениса» Сергей Волков пробил справа из-за пределов штрафной площади рядом с левой стойкой ворот. Через три минуты Иванович, сместившись с мячом с правого фланга в центр, пробил метров с 20-ти выше ворот.

А на 18-й минуте грузинский защитник «Жениса» Зураб Тевзадзе, прерывая передачу костанайских футболистов, головой отправил мяч на половину поля «Тобола». И на границе центрального круга при попытке остановить мяч Габараев ошибся в борьбе с португальским полузащитником соперника Бруно Мигелом, который убежал на рандеву с Покатиловым и с границы штрафной площади пробил в левый нижний угол ворот, открыв таким образом счет.

Костанайцы попытались до перерыва восстановить равновесие, на за минуту до него пропустили второй гол. Словенский защитник хозяев Матия Ром у правого углового флажка переиграл Асранкулова, оказавшегося на газоне, и, дойдя до боковой линии штрафной площади, сделал передачу бразильскому полузащитнику Адилио Дос Сантосу. Тот, находясь в окружении пяти игроков «Тобола», развернулся и отдал мяч в центр стоявшему перед воротами совершенно открытому грузинскому нападающему Георги Панцулая, который с линии вратарской площадки вторым касанием пробил низом в левый угол ворот мимо Покатилова.

Руй Кошта забивает «гол престижа» в ворота «Жениса» / Скриншот трансляции

Во втором тайме «Тобол», имея преимущество по всем статистическим показателям и в первой половине игры, стал еще больше поддавливать столичный клуб. Исправить ситуацию были призваны и три замены. Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев на 57-й минуте выпустил на поле Давида Энена вместо Зуева, на 67-минуте получившего травму Асранкулова сменил Жаслан Жумашев, а на 73-й минуте вместо Ивановича вышел Педро Эуженио.

И на 77-й минуте «Тоболу» удалось поразить ворота соперника. Эль-Мессауди из центра половины поля «Жениса» сделал передачу на правый край штрафной площади ворвавшемуся в нее Жумашеву, который, дойдя до лицевой линии, сделал пас назад Чеснокову. Лучший бомбардир чемпионата вторым касанием пробил по воротам, но мяч попал в перекладину. Однако первым на добивании был Кошта, с линии вратарской площадки пославший мяч под голкипером столичного клуба Темирланом Анарбековым - 2:1. Но, несмотря на прилагаемые усилия, большего сделать игрокам «Тобола» в этом матче не удалось.

Набрав в 20 играх 30 очков, костанайский клуб после этого поражения сохранил за собой шестое место, но опережает при этом всего на одно очко «Атырау», который переиграл в этом туре «Туран» (3:0) и провел на один матч меньше «Тобола». А лидером чемпионата стал действующий чемпион «Ордабасы», набравший 39 очков в 20 играх, одержав на этой неделе две победы, обыграв в перенесенном матче на своем поле «Туран» (2:0) и выиграв в гостях у «Кызылжара» (1:0). По 37 очков после 21 матча набрали «Актобе», переигравший в центральном матче тура на своем поле опустившегося на четвертую строчку в турнирной таблице «Кайрат» (2:1), и лидировавший «Елимай», проигравший в гостях «Жетысу» (0:2). «Женис» на восемь очков оторвался от пропускавшего тур аутсайдера чемпионата «Шахтера» (9 очков), отставая на два очка от петропавловского и туркестанского клубов.

Ислам Чесноков, Стас Покатилов и Роман Асранкулов вызваны в сборную Казахстана / Фото vk.com/fctobol

В чемпионате наступил перерыв, связанный с проведением национальной сборной Казахстана двух матчей в рамках Лиги наций УЕФА. В Линце на стадионе «Райффайзен Арена» наша сборная сыграет 10 октября с командой Австрии, а 13 октября в Алматы на Центральном стадионе примет сборную Словении.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов вызвал на учебно-тренировочный сбор, который начнется сегодня в городе Кремс (Австрия) и продолжится до 9 октября, трех игроков «Тобола» - вратаря Стаса Покатилова, защитника Романа Асранкулова и полузащитника Ислама Чеснокова.

А продолжится чемпионат 19 октября. «Тобол» в 23-м туре на своем поле сыграет с «Ордабасы».