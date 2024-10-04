Ежедневно в спортивном зале смогут тренироваться более ста детей, включая категорию с особыми потребностями. «Батыр-Арена» оборудована раздевалками с душевыми кабинами и шкафчиками. Здесь уже стартовали тренировки районной футбольной команды юниоров.

Фото Игоря НИДЕРЕРА

На открытии присутствовал аким Костанайской области Кумар Аксакалов. Донором проекта через общественный фонд «Қазақстан халқына» выступила частная компания.

- Мы стремились к тому, чтобы эта арена стала вовлекать в спорт также и детей из близлежащих малокомплектных сёл. Спортивные достижения должны быть одинаково высокими для всех, неважно, откуда ты, - заявил председатель фонда «Қазақстан халқына» Болат ЖАМИШЕВ.

Простую и дешёвую в строительстве конструкцию называют «Быстровозводимый модульный спортивный зал ангарного типа». Стоимость проекта – 162 миллиона тенге, включая технический надзор.

Второй подобный спортзал строится в селе Тауш Джангельдинского района. До конца года фонд обеспечит установку 13 спортивных сооружений ангарного типа в семи регионах Казахстана.