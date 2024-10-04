В матче 22-го тура Казахстанской Премьер-Лиги в Караганде столичный «Женис» сыграл с костанайским «Тоболом», пишет Sports.kz.

Фото: пресс-службы ФК «Женис»

Фаворитами этого противостояния считались подопечные Нурбола Жумаскалиева.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Женис»: Анарбеков, Ром, Новак, Тевзадзе, Совет, Беланчич, Волков, Адилио, Жоао Оливейра, Панцулая, Бруно Мигел;

«Тобол»: Покатилов, Асранкулов, Миладинович, Ндиайе, Габараев, Мосиашвили, Эль-Мессауди, Зуев, Чесноков, Руй Кошта, Иванович.

Уже в первом тайме в воротах фаворита побывали два безответных гола, их забили Бруно Мигел и Гиорги Панцулая. Во втором столичные довели все до победы — 2:1.

Теперь у «Жениса» стало 17 очков и он на 12 строчке турнирной таблицы, «Тобол» с 30 баллами идет шестым.

«Женис» — «Тобол» 2:1 (2:0)

Голы: Бруно Мигел 18 (1:0), Панцулая 44 (2:0), Руй Кошта с пенальти 77 (2:1).