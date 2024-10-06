План работ Костанайской Горэлектросети с 7-го по 12 октября 2024 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на высоковольтных линиях и подстанциях с отключением потребителей частного сектора и спальных районов пройдут в четырех районах областного центра.

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 7 по 12 октября 10:00 до 18:00

Частный сектор: ул. Байтурсынова 140-162, ул. Дулатова 127-181, пр. Назарбаева 74-95, ул. Пролетарская 75-108, ул. Алтынсарина 137-149.

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 7 по 12 октября 10:00 до 18:00

магазин по пр. Абая 297.

Частный сектор: ул. 6 пр. Лермонтова 1/1,1-10, 4 пр. Лермонтова 1-14, 3 пр. Лермонтова 1- 14, пр. Абая 287-303.

Спальный сектор: пр. Абая 305, ул. Лермонтова 18.

КТП-21 (работы на ПС)

8 октября 10:00 до 18:00

магазин « Айым», «Фрукты», «Алина».

Частный сектор: ул.Баймагамбетова 198-297, 273/1-273/2,ул. Байтурсынова 145-176, 149/1-149/13, ул. Козыбаева 172-208, пр. Назарбаева 98-130.

Спальный сектор: ул. Шевченко 47

Светофор: пр. Назарбаева – ул. Баймагамбетова

КТП-660 (работы на ПС)

9 октября 10:00 до 17:30

Народный банк по ул. Ворошилова 3/2, ИП Фоменко, ИП Демисенова, ДЮСШ, ресторан «Ницца», ИП Кремсер, ИП Гридасова, СО «Химик».

Спальный сектор: ул. Ворошилова 3/1,3/2.