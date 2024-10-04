По прогнозу синоптиков, в субботу, 5 октября, на территории региона малооблачно, без осадков. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0...-5 градусов, на юге области +4 градуса. Днем +15...+20 градусов, на юге +23.

Ветер восточный, 5-10 м/с, температура ночью +1...-3 градусов, днем +17...+19.

- Погода на выходных и в понедельник обусловлена прохождением фронтальных разделов, - сообщила «НГ» инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Раиса МАРКЕВИЧ.

В воскресенье, 6 октября, на севере и востоке региона ожидается дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с, на западе, севере и востоке - 15-20 м/с. Ночью +2...+7 градусов, днем +17...+20, на юге +23 градуса.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью +2...+4, днем +17...+19 градусов.

В понедельник, 7 октября, ночью на севере и востоке области небольшой дождь. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью 0...+5 градусов, на западе заморозки до -3 градуса. Днем +10...+15 градусов, на юге +18.

В Костанае переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Ночью 0...+2 градусов, днем +13...+15.

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