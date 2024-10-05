Монеты с изображением кошки Нацбанк РК выпустил 3 октября.

Основной посыл коллекционной монеты SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии монет "От сердца к сердцу" - пожелание мира и согласия. Правда, в Сети она распространяется как "монета с котиком" - из-за золотистого кота, который прикорнул внизу изделия. Но не стоит ограничиваться заголовками в соцсетях. "НГ" решила выяснить, что скрывается за пушистым героем монеты.

- Это, скорее, не кот, а котёнок, - рассказал "НГ" главный дизайнер Нацбанка Алмат БАСЕНОВ. - В наше сложное геополитическое время хотелось сделать посыл. Любую монету можно считать неким месседжем, который страна хочет выпустить в мир. Мы думали: какую бы монету сделать, посвящённую миру, чтобы это было одновременно и хорошим подарком. И вот эта аллегория с котёнком, спящим на подоконнике, как раз демонстрирует мир, спокойствие. Бабочки, парящие за окном. Мир, спокойствие, солнце, тепло. Монета - это попытка выразить эту мысль. Вот поэтому мы и выбрали спящего котёнка.

Бабочки, кстати, из лазерного покрытия и переливаются при смене угла света - как водяные знаки на купюрах.

- Делаются лазерные насечки совершенно микроскопические. Под определённым углом бабочек вообще не видно, затем идёт другой цвет, - с увлечением рассказывает дизайнер.

Деньги - кровь экономики. Они странствуют по миру, рассказывая истории из мест, где были выпущены. Не удивительно, что страны хвастают на купюрах своими достопримечательностями и знаковыми личностями. Казахстанского котёнка с 3 октября тоже запустили в этот круговорот.

- Нумизматический мир существует во всех странах, - поясняет Басенов. - Люди обмениваются информацией, об этом узнают много нумизматических сообществ во всём мире. (Нумизматика - дисциплина, изучающая историю чеканки монет. Нумизматическое собирательство - коллекционирование монет - "НГ"). Наши монеты пользуются довольно приличной популярностью в мире. Люди будут стараться получить эту монету. Наши коллекционеры обычно берут два экземпляра. Один они обменивают или продают за границу. Таким образом этот обмен всегда существует.

В комментариях к нашей публикации о монетах отмечают, что в официальном магазине Нацбанка их уже нет в наличии.

- Две тысячи экземпляров скупили за 2 дня, - поведал дизайнер монет. И объяснил ажиотаж: - Кошка вообще вызывает реакцию у людей. Обычно их любят, многие люди - кошатники. Сейчас монета - это очень хороший подарок. Как только кончается реализация через Нацбанк, цена монеты моментально растёт. Поэтому это подарок с двойным дном. Кому-то подарили монету, и через 10 лет она будет стоит в разы дороже. Среди людей популярность набирает такая форма использования монеты как подарка.

Фото с сайта Нацбанка РК

Монета с котёнком сделана из серебра 925/1000 пробы массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук. Стоимость монеты в интернет-магазине - 32 000 тенге. Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.

Фото Алмата Басенова