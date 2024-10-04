В Костанае завершился юбилейный, двадцатый «Супермарафон «По Президентской миле бегом за здоровьем», организованный отделом физической культуры и спорта акимата города.

Римма Воеводина на дистанции Президентской мили в Парке 25-летия Независимости РК

Это ежегодные многоэтапные легкоатлетические старты, которые проводятся на одной и той же дистанции - 2400 м. Длина дистанции была в свое время выбрана на основе тестов, определяющих уровень здоровья человека и позволяющих наиболее надежно оценить деятельность организма. А целями регулярных забегов стали развитие массового спорта и привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом населения города.

И вот на протяжение уже двух десятков лет каждые две недели, с апреля по октябрь, в областном центре проводятся забеги на 2400 м, в которых участвуют и дети, и молодежь, и взрослые. На этих соревнованиях всегда можно пообщаться с единомышленниками, ведь в забегах принимают участие и воспитанники отделений различных видов спорта ДЮСШ, учебных заведений, и люди разных профессий, поклонники оздоровительного бега. Не оставались в стороне и воспитанники детских дворовых клубов «Ровесник», «Жас канат» и «Спорттык жас сарбаз», которые принимали участие в забегах вместе со своими педагогами Талгатом Кокиным, Эльдаром Имамовым, Курманаем Исергеповым и Батыром Байдильдиновым, и нередко и те, и другие занимали призовые места на этапах.

Призеры в возрастной группе 50-59 лет по итогам десяти этапов

Для популяризации этих стартов и здорового образа жизни организаторы в этом году предусмотрели проведение забегов на Президентскую милю в разных районах города, где каждый желающий мог стать участником стартов и проверить свою физическую форму. Местами проведения этих соревнований были и Центральный сквер, и парк Победы, и бульвар Молодежи, и Парк 25-летия Независимости РК.

На каждом этапе «Супермарафона» выявляются победители и призеры в нескольких возрастных группах, а по результатам всех этапов определяются по три лучших бегуна в восьми возрастных группах, которые награждаются грамотами, медалями и специальными призами. Все эти годы в судейскую бригаду соревнований неизменно входила Наталья Горбунова, которая принимала участие в обслуживании таких крупных международных стартов, как Азиатские игры и Всемирная универсиада.

В ожидании подведения итогов

Гостем заключительного этапа в этом году стала ветеран легкой атлетики, ныне проживающая в Германии Людмила Пантюхова, много сделавшая для пропаганды физической культуры и спорта в Костанайской области. Для нее большой радостью стала встреча со своими земляками, увлекающимися бегом, а еще больше она порадовалась тому, что традиция проведения легкоатлетических стартов в городе сохранилась и вышли на новый уровень. Ее впечатлила и массовость, и призы, и отношение к бегу со стороны руководства города.

Призеры «Супермарафона-2024»

Ну а лучшими в этом году по итогам десяти этапов «Президентской мили» в своих возрастных группах стали:

Возрастная группа 12 лет и моложе

Юноши - 1. Семен Лаптев (Школа бега «Neroznak team»), 2. Нурсултан Ануарбек (КГДЮСШ), 3. Григорий Яловенко (КГДЮСШ).

Девушки - 1. Арина Салатова (ДК «Спорттык жас сарбаз», Школа бега «Neroznak team»), 2. Кира Мирасова (ДЮСШ №3), 3. София Чернецова (ДЮСШ №3).

Возрастная группа 13-15 лет

Юноши - 1. Андрей Федотов, 2. Артур Сафиулин, 3. Никита Белашов (все - отделение триатлона ДЮСШ №1).

Девушки - 1. Алена Борисенко (отделение Президентского многоборья КГДЮСШ), 2. Арина Назарова (ДЮСШ №3), 3. Ксения Герфорт (отделение триатлона ДЮСШ №1).

Возрастная группа 16-19 лет

Юноши - 1. Владислав Салатов (ДК «Спорттык жас сарбаз», Школа бега «Neroznak team»), 2. Даур Доспулов (Школа бега «Neroznak team»), 3. Руслан Алавердиев (отделение триатлона ДЮСШ №1).

Девушки - 1. Жанель Елукенова (ДЮСШ №3), 2. Томирис Байдаулетова (отделение Президентского многоборья КГДЮСШ), 3. Юлия Марченко (Клуб единоборств).

Возрастная группа 20-29 лет

Мужчины - 1. Азамат Есенгабылов, 2. Куаныш Мухтаров (оба - Школа бега «Neroznak team»), 3. Галымбек Султан («Allur»).

Женщины - 1. Полина Филатова (отделение Президентского многоборья КГДЮСШ).

Возрастная группа 30-39 лет

Мужчины - 1. Дмитрий Артемов (Аулиекольский район), 2. Азат Касаев, 3. Андрей Паскарь (ДЧС Костанайской области).

Женщины - 1. Наталья Салатова, 2. Алла Малько, 3. Анжела Салимова (все - Школа бега «Neroznak team»).

Возрастная группа 40-49 лет

Мужчины - 1. Константин Рашевский («Наша газета», Школа бега «Neroznak team»), 2. Владимир Шишкин (КПВК), 3. Артем Шарафутдинов (КСК).

Женщины - 1. Елена Шишкина (Тобыл), 2. Евгения Зайцева (КСХК), 3. Ольга Сагимбаева (ДЮСШ №3).

Возрастная группа 50-59 лет

Мужчины - 1. Андрей Чигидинов (Тобыл), 2. Сергей Миролюбов («Наша газета»), 3. Багит Кояйдаров («Allur»).

Женщины - 1. Улжан Мусабаева.

Возрастная группа 60-69 лет

Мужчины - 1. Сергей Поликарпов, 2. Сергей Салай, 3. Юрий Гаук (все - «Жуйрик»).

Женщины - 1. Римма Воеводина, 2. Елена Гичёва, 3. Куляш Тулебаева (все - «Жуйрик»).

Фото Серика АХМЕТБЕКОВА