6 октября, в день референдума, граждане Казахстана, не имеющие прописку, смогут зарегистрироваться по адресу нахождения избирательного участка. Услугу будут оказывать сотрудники ЦОНов.

Иллюстрация с сайта gov.kz

Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан", в этот день будет работать более 10 тысяч избирательных участков, в 196-ти из них будут задействованы сотрудники центров обслуживания населения (5 из них - в Костанае). Они будут регистрировать граждан, не имеющих прописку по РК, по местонахождению избирательного участка. Данное решение было принято для того, чтобы все казахстанцы смогли воспользоваться своим конституционным правом голосовать.

В день референдума сотрудники ЦОНов будут работать на избирательных участках с 7:00 до 20:00 и представлять гражданам прописку на один день. Если гражданин без регистрации обратится в школу, колледж или в больницу для голосования, его зарегистрируют непосредственно в данном заведении. 7 октября регистрация будет автоматически аннулирована и заявителю необходимо заново зарегистрироваться по месту жительства.

Казахстанцы, имеющие регистрацию по месту жительства, не смогут получить прописку через ЦОН в день референдума, так как необходимо проголосовать по месту жительства.

С полным списком избирательных участков, где будут работать сотрудники ЦОН, можно ознакомиться по ссылке.