Депутат Мажилиса Никита Шаталов прокомментировал выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото: Берік Уәли

В своем Telegram-канале депутат и политический обозреватель Никита Шаталов отметил, что Президент стремится расширять политическое поле за счет роста числа партий, обновления представительной власти, создания социальных лифтов. Важным элементом этой системы являются маслихаты.

"На региональном уровне должна укрепляться система сдержек и противовесов. Поэтому сегодня, выступая на форуме депутатов маслихатов, Президент сказал, что демократия – это прежде всего процесс, который требует постоянной отточки политической системы и активного участия граждан. Политические реформы должны приносить конкретный, ощутимый результат, который не ограничивается регулярными походами на избирательный участок. Депутаты маслихатов должны рассматривать свою деятельность в том числе и как площадку для роста узнаваемости, нарабатывать доверие людей, а потом подниматься на уровни выше – то есть это в том числе построение политической карьеры, и такие примеры у нас есть", - написал Шаталов.

Депутат отметил, что Глава государства акцентировал внимание на повышении компетенций местных депутатов, расширении их полномочий и финансовой самостоятельности органов местного самоуправления.

"Потенциально маслихат – это лучшая площадка для обсуждения стратегического развития населенных пунктов и целых регионов, так как он свободен от бюрократии исполнительной власти и вмещает много разных мнений, компетенций и политических идеологий. Кроме того, Президент акцентировал внимание на взаимодействии маслихатов и Мажилиса, с одной стороны, через участие в разработке важных законов, так как именно в регионах они находят свое правоприменение, с другой стороны – как связь низовой инициативы с центром и создание условий для дальнейших реформ", - считает мажилисмен.

Как считает эксперт, нужно создавать институты, которые будут воспроизводить лучший опыт, помогать прийти наиболее компетентным людям, учиться договариваться с различными субъектами на местах. Участие Президента в форуме маслихатов поднимает уровень депутатов и дает им мотивацию. Кроме того, по словам Шаталова, это новый формат прямого диалога между Президентом и местным самоуправлением.

"Все это особенно важно сейчас – когда в регионах идет постоянное обновление базовой инфраструктуры и формируется новый подход к территориальному развитию. Участие местного самоуправления в строительстве школ, дорог, обновлении сетей и энергоисточников как минимум создаст дополнительный контроль за расходованием средств, улучшит качество проектов, а еще создаст условия для активного участия граждан в принятии решений", - добавил Шаталов.

Напомним, 3 октября Президент Токаев принял участие во ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней. В ходе выступления Глава государства упрекнул депутатов маслихатов за формальные отчеты, а также призвал усилить роль маслихатов в экономике.