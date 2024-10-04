Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал два закона, связанных с дорожной безопасностью, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

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В частности, Президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".

Также Токаев подписал сопутствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях.

Как сообщалось ранее, оба закона направлены на обеспечение правового регулирования вопросов, возникающих в сфере организации движения отдельных видов транспортных средств, в том числе мопедов, цифровизации сферы дорожной безопасности на территории Казахстана, а также введение новых составов административных правонарушений за превышение установленной скорости движения.

Законы предусматривают ряд поправок в законодательство о дорожном движении.

В частности, вводится понятие "средней скорости движения транспортного средства" и предусматривается порядок ее расчета, которая будет определяться путем деления протяженности участка дорог общего пользования международного, республиканского значения, пройденного транспортным средством, на промежуток времени, в течение которого это расстояние пройдено.

По результатам определения средней скорости движения транспортного средства сертифицированными специальными контрольно-измерительными техническими средствами и приборами, работающими в автоматическом режиме, будет устанавливаться факт превышения максимальной скорости движения.

Кроме этого, вводится обязательная государственная регистрация мопедов. Регистрации будут подлежат все мопеды с объемом двигателя, не превышающим пятидесяти кубических сантиметров, либо с электрическим двигателем и имеющие максимальную конструктивную скорость не более пятидесяти километров в час.

На регистрацию мопедов казахстанцам дадут полгода с момента опубликования закона.

Законом также предусматривается норма о том, что право на управление мопедом будет подтверждаться водительским удостоверением подкатегории А1, а наличие категории А и В будет также подтверждать право на управление мопедом.

В числе прочего вводится разрешительный порядок деятельности оператора технического осмотра вместо действующего уведомительного порядка.

В Кодекс об административных правонарушениях вносятся следующие поправки: