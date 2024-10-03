Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов рассказал о проектах по окрашиванию денег в аграрном секторе, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Как рассказал Бекбауов на брифинге СЦК, уже подписан совместный приказ с Антикором, Национальным банком и Министерством финансов.

"Окрашивание денег – это инструмент, который дает возможность проследить выделение бюджетных средств для конкретных целей, чтобы они не ушли "налево" или "направо", - пояснил Бекбауов.

Директор департамента развития государственных услуг и цифровизации агропромышленного комплекса Бернат Алпысбеков рассказал о проекте, где уже применяется технология окрашивания денег.

"У нас окрашивание денег сейчас проводится в процессе лизинга техники, когда фермер не тратит свои деньги, а привлекает на погашение своих затрат именно бюджетные деньги, чтобы они дошли именно до лизингодателя. В остальных случаях пока решение по окрашиваю именно субсидий еще обсуждается, потому что в большинстве своем субсидии – это возмещение затрат фермеров. То есть это уже случившийся факт, когда фермер уже приобрел технику и подтвердил это соответствующими документами", - объяснил Алпысбеков.

Директор департамента повторил, что подкрашивать будут те деньги, которые направляются именно на лизинг техники.

"Пилотный проект окрашивания денег стартует у нас в одном регионе – это Акмолинская область. По итогам этого пилота он уже будет тиражироваться по всей стране", - добавил Бекбауов.