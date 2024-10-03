Уголовное дело в отношении К. рассматривал суд № 2. Ее обвиняли по ч. 1 ст. 309 УК (организация или содержание притонов для занятия проституцией, оказания иных услуг сексуального характера, а равно сводничество с корыстной целью).

Согласно материалам дела, с октября 2021 года по май 2023 года К. размещала в Instagram объявления о трудоустройстве массажисток, встречалась с откликнувшимися на её объявление девушками и предлагала им заняться проституцией. Для этого К. арендовала квартиры в Костанае и через Telegram принимала заказы клиентов. За оказанные услуги она брала с них плату от 10 000 до 25 000 тенге.

В прениях государственный обвинитель просил назначить наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев. Сама подсудимая вину признала в полном объеме и раскаялась.

- Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание подсудимой К., суд признал её чистосердечное раскаяние и полное признание вины. Отягчающих уголовную ответственность и наказание обстоятельств не установлено, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Судом К. признана виновной в сводничестве с корыстной целью и с учетом личности подсудимой, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, а также пределов размера наказаний, предусмотренных ст. 55 УК РК, судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с установлением пробационного контроля на весь срок наказания.

Приговор в законную силу еще не вступил.