Основной посыл коллекционных монет SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии монет "От сердца к сердцу" - пожелание мира и согласия. Однако в Сети они распространяются как "монеты с котиками" - из-за золотистого кота, который прикорнул внизу изделия.

Фото с сайта Нацбанка РК

Купить монеты можно в интернет-магазине Нацбанка с 3 октября. Изготовлены они на Казахстанском монетном дворе.

- Монета SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN (Мир вашему дому) выражает идею мира на земле и теплоты домашнего очага, - сообщается в пресс-релизе НБК. - "Шаңырағыңыз шаттыққа толсын" – это слова-пожелания людям жить в мире и согласии друг с другом, пожелание спокойствия и процветания хозяевам дома.

Изделия - из серебра 925/1000 пробы, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 1 000 тенге, тиражом 2 000 штук. Стоимость монеты в интернет-магазина составляет 32 000 тенге.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории страны по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны.