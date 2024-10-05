Кобеля породы тазы волонтеры ОО «Надежда Плюс KST» нашли на улице в Костанае.

Кобель породы тазы был найден на улице в Костанае

- Это та самая порода - прекрасное достояние Казахстана, казахского народа. Это уже не первая тазы, которая попадает к нам, - рассказала председатель организации Александра ЛЕБЕДИНСКАЯ. - Это мальчик, он достаточно осторожен при взаимодействии с мужчинами. Вероятно, в прошлом они его били.

Сейчас пес живет в вольере с девочкой-щенком. Раньше жил с другими кобелями, которые его гнобили.

- Он не доминантный, очень ласковый и скромный парень, - поясняет Лебединская. - Конечно, его нельзя содержать на цепи. Он кастрирован. Пес ищет дом, в котором есть дети и щенята. Эта собака не для охраны, это про большую любовь, взаимодействие. Он гавкает, но не часто.

Чтобы забрать эту собаку или других постояльцев реабилитационного центра в свой дом, напишите на номер горячей линии WhatsApp ОО «Надежда Плюс kst» +7-705-462-98-19 или в директ Instagram @hope_kst.

Фото Александры ЛЕБЕДИНСКОЙ