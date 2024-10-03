Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы прокомментировал действия Россельхознадзора, который направил обращение о приостановлении экспорта зерна из Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В сентябре Россельхознадзор обратился в Министерство сельского хозяйства Казахстана с просьбой приостановить выдачу фитосанитарных сертификатов на зерно и продукты его переработки, томаты и перцы, а также семена подсолнечника, экспортируемые в Россию.

"Да, на самом деле мы подтверждаем: соответствующее обращение со стороны Россельхознадзора мы получили в середине сентября. Мы запросили ответным письмом, чтобы они нам предоставили подтверждающие факты о выявленных нарушениях. Нам на сегодняшний день необходимо, для того чтобы удостовериться, что эти нарушения на самом деле имеют место, мы попросили соответствующие акты о выявленных лабораторных исследованиях и результатах этих работ", - рассказал вице-министр на брифинге в Сенате.

По словам Ермека Кенжеханулы, казахстанская сторона пока не получила ответа.

"Только после того, как мы получим соответствующие обоснования, доказательства, что на самом деле эти нарушения имеются, мы соответствующее обращение вам предоставим. На сегодня нам больше нечего комментировать. Потому что соответствующих ответов у нас нет", - резюмировал чиновник.