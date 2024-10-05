В казахстанском кинематографе особую популярность получили комедии. От абсурдистских до комедии положения. Темы авторы поднимают разные, но в основном это межличностные отношения в семье. Режиссер Ернар Нургалиев в фильме «Менің папам тигр» открывает новые возможности для комедии и снова обращается к сложным темам.

Тонкая мужская психика страдает из-за демонстративного унижения перед ребенком

Гендерные роли в фильме проговариваются четко: муж должен зарабатывать, жена - быть послушным украшением жизни. Только вот в семье главного героя Амантая все не так.

Жена работает по ночам, обслуживает и мужа, и дочь и страдающую от ментального расстройства мать героя, а он не может добиться от хамоватого клиента оплаты за уроки по шахматам. Авторы фильма старательно показывают, каким жалким и беззащитным видится герой для своей семьи. Особенно тяжело для него столкнуться с разочарованием дочери, которая в порыве обиды говорит, что не хочет такого отца.

Болезнь героя - не оправдание, а объяснение ярости

Окончательно униженный и оскорбленный герой решается на самоубийство, но в последний момент случается землетрясение и, упав на землю, Амантай ударяется, после чего становится бесстрашным. В фильме проговаривается научное объяснение болезни и врач прописывает лекарство, о котором герой забывает, потому что ему нравится быть пугающим. Также это позволяет ему быть крутым отцом для дочери. Однако именно дочь становится жертвой и видит своими глазами пик депрессии и психоптии своего отца. Типичная ситуация в Казахстане, когда на детей возлагается ответственность за родителей.

Главный герой фильма теряет контроль над агрессией

Утратив страх Амантай превращается из скромного учителя в злобного хама, который, с одной стороны, постепенно решает семейные неурядицы: выбивает деньги из клиента, избивает главу горводоконала, учит уму-разуму обнаглевшего богатея. В какой-то момент он даже спасает людей из пожара, за что получает мимолетную славу и денежное вознаграждение. К слову, в сцене со спасением человека авторы используют новый прием в комедии - обращение к мему.

С другой стороны, в скором времени Амантай теряет границы и начинает нападать уже на жену. Почувствовав опасность, женщина сразу уводит ребенка и спасается бегством сама. Авторы фильма демонстрируют не самое плохое решение в ситуации проявления насилия, однако семейная ссора приводит к трагической потере. Из-за того, что за больной бабушкой некому было смотреть, она погибает, забыв выключить газ на кухне. При этом на протяжении двух первых актов Амантай не один раз говорит о том, что он должен быть всегда по вечерам дома, потому что его жена работает, а за матерью нужен уход.

Амантай теряет и страх, и контроль над собой, что приводит к плачевным последсвиям

Бабушка, которая никого не узнает и все время стремится пожарить баурсаки, выглядит тут как символ или забытых традиций, или устаревших догм. Она рассказывает о храбром предке их семьи, как о бесстрашном и безрассудном человеке, который погиб из-за своей глупости, но все равно гордится им. Амантай повторяет историю своего предка, когда становится опасным и для типично плохих в Казахстане персонажей (чиновники, преступники и богатые), и для хороших - своей семьи. При всей напряженности в кульминации фильма заканчивается он хорошо. Семья на грани разрыва снова воссоединяется, чтобы помочь Амантаю справиться с его болезнью.

О чем же фильм?

В первую очередь, о стремлении сохранить в изменяющемся обществе гендерные роли, где дети гордятся своими отцами, даже если те - обычные люди. Безусловно, для Казахстана актуальна тема мужской смертности. В основном, из-за сильного социального давления патриархального общества.

В фильме много фантастичесих допущений. Одно из них - отцы в школе

Вторая не менее важная тема - ментальные расстройства. Важно помогать людям и заботиться о тех, кому нужна помощь. И попросить о помощи специалистов и семью - не зазорно. Терапия и поддержка могут качественно улучшить жизнь.

И, конечно, в фильме большое количество отсылок к социальным проблемам Казахстана: кредиты, бандитизм, кумовство и недоверие к полиции. Режиссер катает зрителя на эмоциональных качелях, на которые разные люди будут реагировать по-разному, но умение автора обращать внимание аудитории на реальные проблемы заслуживает уважения.

Фото - кадры из фильма