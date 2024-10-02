Холодные ночи прогнозируют в ближайшие три дня синоптики в областном центре и во всем регионе в целом, при этом днем будет еще достаточно тепло. Осадков с 3 по 5 октября не ожидается. Утром в четверг на севере и востоке области будет туманно.

- Под влиянием повышенного давления ожидаем в эти дни сухую теплую погоду, а в ночное время морозы, - сообщила «НГ» синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. – В четверг, 3 октября, температура ночью -1..-6, на юге области +3 градуса, днем +13..+18 градусов. В пятницу, 4 октября, ночью будет 0..-5, на юге региона +3, днем +13..+18, на юге +21 градус. В субботу, 5 октября, ночные температуры будут такими же, а днем чуть теплее: +15..+20, на юге области +23 градуса.

В Костанае все три дня ночью температура будет на уровне -2..-4 градуса, днем 3 октября +13..+15, 4 октября +16..+18, 5 октября +18..+20.

В четверг ветер ожидается северо-восточного и восточного направлений со скоростью 9-14 м/с, на юге порывы 15-20 м/с. В Костанае скорость ветра составит 7-12 м/с.

В следующие два дня, 4 и 5 октября, прогнозируют ветер восточного направления со скоростью 9-14 м/с, на юге и востоке региона порывы 15-20 м/с. В областном центре скорость ветра составит в эти дни 7-12 м/с

Фото Георгия ГОВОРОВА