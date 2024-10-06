Овощей сейчас много. Они отличных вкусовых кондиций - все поспело, сахарку успело набрать. Хрен ядреный, чеснок духовитый, перец острющий. В общем все выглядит очень вдохновляюще для повара.

Первый рецепт, как обещала, снова семейный. Шеферы из Камысты делятся своим опытом в приготовлении домашнего кетчупа. Делают его с горчицей, которая работает и как консервант, и как загуститель, и пряности соусу добавляет.

- Помидоры пропустить через мясорубку. Добавить к массе лавровый лист, черный душистый молотый перец. Варить 40 мин помешивая, - написала Светлана ШЕФЕР. - Добавить заранее пропущенные через мясорубку лук и чеснок, а также горчицу, уксус, соль и сахар и варить еще 5 минут. Тоже помешивать. Разлить в стерильные банки.

Еще один рецепт - уже от меня. Найден был где-то в Интернете и много раз опробован. Это вариант «жгучки», сырого соуса. Для него из перца сладкого и горького надо удалить семена, из помидоров их тоже можно убрать, если томаты очень водянистые. Тогда соус получится гуще. Томаты, перцы, хрен порезать и вместе с чесноком смолоть до однородной массы. Можно на мясорубке. Можно другой измельчитель использовать. Перемешать. Добавить соль, сахар, яблочный уксус. Уксус нужен настоящий, с крепостью не выше 6%. Кисло в итоге не будет, уверяю.

Ингредиенты

Для кетчупа: томаты - 5 кг, лавровый лист - 10 шт., черный душистый молотый перец - 2 ст. ложки, лук - 1 головка, чеснок - 3 головки, горчица (порошок) - 2 ст. ложки, уксус - 4 чайные ложки, соль - 80 г, сахар - 200 мл (1 стакан).

Для «жгучки»: 2,5 кг помидоров, 500 г сладкого перца, 150 г горького перца, 150 г чеснока, 250 г хрена, 0,5 стакана соли, 1 стакан сахара, 1,5 стакана яблочного уксуса.

Фото Светланы ШЕФЕР