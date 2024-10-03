В Казахстане пересмотрят условия работы платных парковок. Об этом сообщил депутат Мажилиса Асхат Аймагамбетов, передает Tengri Auto.

Фото:facebook.com/astanapark.kz

Депутат подчеркнул, что совсем отменять платные парковки, по его мнению, не нужно. Но важно ввести законодательное регулирование этой сферы.

"Когда мы говорим о парковках, мы должны отделять зерна от плевел, то есть в целом сам институт платных парковок существует во всех развитых странах. Это один из важных инструментов регулирования. Я не говорю о том, что "давайте мы все платные парковки отменим". Второе - мы должны признать, что акимат Алматы стал заложником ранее принятых решений в прежние годы", - рассказал Аймагамбетов в кулуарах Мажилиса.

Сегодня группа депутатов планирует внести поправки в законопроекты о местном самоуправлении и о статусе столицы и городов республиканского значения, которые сейчас рассматриваются в Мажилисе.

"Поправки мы сейчас готовим. Мы с группой депутатов изучаем международный опыт, чтобы все эти вопросы предусмотреть, чтобы была нормальная законодательная основа, чтобы ни в одном городе, ни в одном населенном пункте не мог никто даже при желании отстаивать интересы не города, а каких-то частных компаний", - сказал Асхат Аймагамбетов.

Депутаты предлагают:

изменить распределение поступающих от платных парковок доходов (тот факт, что сейчас 70 процентов поступает частной компании и только 30 процентов получает бюджет, депутаты считают несправедливым);

штрафы должны быть соразмерными;

должно быть больше бесплатных мест для парковки в социальных местах, например возле почты или больниц;

увеличение стоимости парковки в часы пик и снижение в остальное время.

"Мы говорим о том, что эту ситуацию необходимо в корне пересмотреть, условно, процентов 80-90 как минимум должно получать государство. И штрафы не должно быть 50-кратными, они должны быть соразмерными. И должно быть больше бесплатных мест", - добавил мажилисмен.

Инициировать поправки планируют в течение двух недель, после чего начнется их обсуждение.