Ночью 2 октября патрульные полицейские задержали нетрезвого 27-летнего скутериста. Костанаец отмечал день рождения и совершал опасные манёвры на проезжей части в центре города. Опасного именинника доставили на освидетельствование. Экспертиза показала алкогольное опьянение средней степени.

Нарушителя доставили в комнату временного задержания, скутер отправили на штрафстоянку. Его владельцу грозит арест на 15 суток и лишение водительских прав на 7 лет. Как сообщает пресс-служба областного полицейского департамента, материалы дела направлены в суд.

По информации ведомства, с начала года в регионе зарегистрированы 42 ДТП с участием скутеров и мопедов, в которых 2 человека погибли, в том числе подросток, а ещё 44 получили травмы.

Фото предоставлено пресс-службой ДП КО