Министры смогут снова сдавать жилье в аренду
2 октября 2024, 16:44 | Государство
Члены правительства Казахстана смогут снова сдавать жилье в аренду и получать от этого доход. Соответствующую поправку хотят внести в закон о противодействии коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Фото:depositphotos.com
Сегодня депутаты Мажилиса рассмотрели законопроект, вносящий изменения и дополнения в закон о противодействии коррупции.
Законопроектом предусмотрено внесение следующих поправок:
- исключена норма, запрещающая членам правительства сдавать в имущественный наем имеющееся в их собственности жилье и получать от этого доход;
- уравнены права временно исполняющих обязанности государственных служащих с действующими государственными служащими в части соблюдения ограничений, связанных с запретом на занятие деятельностью, несовместимой с выполнением государственных функций;
- уточнены условия прекращения государственной службы для политических и административных государственных служащих в случае непередачи в доверительное управление имущества, использование которого влечет получение доходов.
Кроме этого, документ уточняет круг должностных лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, несовместимой с выполнением государственных функций.
Депутаты Мажилиса проголосовали за одобрение законопроекта в первом чтении.
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