Члены правительства Казахстана смогут снова сдавать жилье в аренду и получать от этого доход. Соответствующую поправку хотят внести в закон о противодействии коррупции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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Сегодня депутаты Мажилиса рассмотрели законопроект, вносящий изменения и дополнения в закон о противодействии коррупции.

Законопроектом предусмотрено внесение следующих поправок:

исключена норма, запрещающая членам правительства сдавать в имущественный наем имеющееся в их собственности жилье и получать от этого доход;

и получать от этого доход; уравнены права временно исполняющих обязанности государственных служащих с действующими государственными служащими в части соблюдения ограничений, связанных с запретом на занятие деятельностью, несовместимой с выполнением государственных функций;

уточнены условия прекращения государственной службы для политических и административных государственных служащих в случае непередачи в доверительное управление имущества, использование которого влечет получение доходов.

Кроме этого, документ уточняет круг должностных лиц, на которых распространяются антикоррупционные ограничения, связанные с запретом на занятие деятельностью, несовместимой с выполнением государственных функций.

Депутаты Мажилиса проголосовали за одобрение законопроекта в первом чтении.