1 октября 2024, 21:26

В славном городе Аркалык набирает обороты скандал, где некие граждане припрятали в каком-то ангаре за городом практически всю гуманитарную помощь, которую прислали добрые люди во время наводнения.

Активисты потребовали открыть эти ангары и пришли в ужас от того, что многие продукты пришли в негодность, истекли сроки годности, а стройматериалы в виде шифера и цемента вообще бесследно исчезли.

На ТикТоке есть обращение к президенту неравнодушного аркалыкчанина с требованием отправить в отставку акима Аркалыка и всех чиновников, виновных в таком вопиющем факте, и привлечь к расследованию правоохранительные органы.

Ну что же, время покажет, однако ни ТВ, ни одно СМИ не рассказали об этом случае.

А в комментариях того поста на ТикТоке граждане указали 12-ю шарагу, то бишь общежитие прямо в центре города, где тоже припрятали гуманитарку.