На проходящем в Узбекистане десятом чемпионате мира по футзалу сыграны четвертьфинальные матчи.

Даурен Турсагулов забиает мяч в ворота сборной Аргентины / Скриншот трансляции

До этой стадии плей-офф дошла и национальная сборная Казахстана, за которую выступают игроки рудненского «Аята» защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин.

Соперником казахстанцев в поединке за путевку в полуфинал чемпионата мира была действующий серебряный призер чемпионата мира сборная Аргентины, выигрывавшая мировое первенство в 2016 году и трижды становившаяся обладателем Кубка Америки. Для команды Казахстана это был второй матч с аргентинцами в рамках чемпионатов мира. Первый состоялся восемь лет назад - 12 сентября 2016 года в Колумбии на том самом чемпионате, на котором сборная Аргентины завоевала первое место. Сборные встретились на нем в матче группового этапа, в котором аргентинцы победили с минимальным счетом - 1:0, заняв в итоге первое место в группе. Казахстанцы тогда стали вторыми в группе и также вышли в плей-офф, уступив в 1/8 финала сборной Испании (2:5).

Во втором своем матче сборная Казахстана, на старте плей-офф одержавшая победу над действующим чемпионом мира - сборной Португалии (2:1), и сборная Аргентины, выигравшая в 1/8 финала у команды Хорватии (2:0), встретились в Ташкенте уже на стадии четвертьфинала.

Первый тайм четвертьфинального матча прошел в очень упорной борьбе, в которой ни одной из команд не удалось забить. Правда, за пять с половиной минут до перерыва близки были к открытию счета казахстанцы, но мяч после удара Дугласа Жуниора попал в правую штангу.

А открыли счет аргентинцы, в составе которых на второй минуте второго тайма отличился Матиас Роса. Через пять минут сборная Аргентины удвоила свое преимущество после того, как Чингиз Есенаманов перебросил Игиту и попал в стойку своих ворот, отдавая голкиперу мяч, который добил в ворота набежавший Анхель Клаудиньо. Еще через две минуты в ворота сборной Казахстана был назначен пенальти после попадания мяча в штрафной зоне в руку Арнольду Кнаубу. Ш естиметровый штрафной удар успешно реализовал Кевин Арриета. На 33-й минуте счет стал 4:0 в пользу сборной Аргентины, в составе которой отличился Себастьян Корсо, отправивший мяч в пустые ворота казахстанской сборной, перешедшей на игру с пятью полевыми игроками.

Матч со сборной Аргентины стал для Игиты 100-м в составе сборной Казахстана / Cкриншот трансляции

И лишь после этого сборная Казахстана отыграла один мяч, а автором гола стал Даурен Турсагулов. Но почти тут же разницу в четыре мяча восстановил Лукас Боло-Алемани. А через две минуты в ворота сборной Казахстана был назначен еще один штрафной удар за игру рукой Турсагулова, удаленного к тому же с площадки за второе предупреждение в матче. И Арриета во второй раз переиграл проводившего 100-й матч за сборную Казахстана Игиту, установив окончательный счет в поединке - 6:1 в пользу сборной Аргентины, которая 3 октября сыграет в полуфинале с командой Франции, переигравшей в четвертьфинале сборную Парагвая со счетом 2:1.

Во втором полуфинале днем ранее сыграют сборная Украины, одержавшая в четвертьфинале победу над командой Венесуэлы (9:4), и сборная Бразилии, выигравшая у команды Марокко (3:1). Оба полуфинала пройдут в Ташкенте.