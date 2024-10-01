Дело в отношении родителя С., за то, что его сын устроил травлю несовершеннолетней П. рассмотрел суд района района Беимбета Майлина. Согласно материалам дела, мальчик в школе в сентябре систематически оскорблял, унижал, насмехался и угрожал другой ученице.

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Дело рассматривали по ч. 3 ст. 127-2 КоАП (Травля (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего, совершенное несовершеннолетним лицом в возрасте от двенадцати до шестнадцати лет).

- В судебном заседании С. вину признал полностью и пояснил, что провел с сыном беседу, - сообщает пресс-служба Костанайского областного суда. - Законный представитель потерпевшей П. суду пояснила, что у дочери больное сердце, а несовершеннолетний С. насмехался над ее дочерью, угрожал, обзывал, вследствие чего ее дочь находилась в подавленном состоянии.

Санкция статьи предусматривает альтернативные виды наказаний в виде предупреждения или штрафа на родителей в размере 10 МРП.

- С учетом того, что ранее родитель уже устно предупреждался о ненадлежащем поведении его ребенка (уже поступали жалобы), то судом ему назначено взыскание в виде штрафа в сумме - 25 800 тенге, - сообщает суд.

Постановление еще не вступило в законную силу.