1 октября 2024, 14:24

А вы любите ходить в гости? Конечно, любите! Особенно если вас встречают там с открытой душой.

Городское литературное объединение «Рудненский Меридиан» (поэты и прозаики нашего города) - завсегдатаи Рудненского детского дома. Мы активно ведем работу с творческими детьми, проводим литературные мероприятия в школах, техникумах. Не забываем и про ставший таким родным за все эти годы КГУ «Центр поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах города Рудного». Какая там особенная, теплая и уютная атмосфера! Смотришь - радость глазам!

«Официальщина», присущая многим государственным учреждениям, и вовсе отсутствует. Как домой вернулся из дальней дороги. А дети! Талантливые, разносторонне развитые: они и рисуют, и поют, и вышивают, и делают чудеснейшие поделки. А как они декламируют стихи, да еще и сами пробуют их писать! Вот они где - рудненские самородки!

А какие превосходные здесь проводятся мероприятия, приуроченные как к знаковым событиям города, республики, так и к исторически памятным. Сколько они дают положительных эмоций как самим детям, так и приглашенным гостям. А гости, знаете ли вы какие к ним приходят гости? Известные, заслуженные деятели в своих областях, ветераны Великой Отечетственной войны и военных ддействий в Афганистане... Талантливейшие люди нашего города!

Слева направо: Галина Сергеевна Банчужная, поэтесса, Татьяна Маркова, поэтесса, руководитель литобьединения "Рудненский Меридиан Марковой", Алексей Никифорович Червонный, Ольга Николаевна Буракова

29 сентября у них в гостях был Алексей Никифорович Червонный - самый первый оператор города, заснявший самые первые кадры хроники, фильмы о рождающемся Рудном. В этих фильмах так много тепла и света, доброты, чувственности - вот она, живая легенда! А его приемник, талантливейший фотохудожник Марат Кальжанов запечатлевал на свою камеру эти исторические мгновения.

А люди, какие здесь работают люди - с огромными, золотыми сердцами и чистой душой! Да, рабочий коллектив здесь большой. И мне про каждого хотелось бы сказать кучищу комплиментов, отдавая дань их нелегкому, но поистине необходимому, нужному, святому труду. Огромное им всем спасибо!

Но особенно мне хочется отметить педагога по дополнительному образованию- Ольгу Николаевну Буракову. Человека с большой буквы. Добрейший, светлый, открытый человек. Здесь работает она с 1996 года. Ее любят все: и дети, и взрослые, и мы! Помимо работы с детьми, организации и проведения различных мероприятий, Ольга Николаевна ведет музей. В нем живет память о воспитанниках, покинувших родные пенаты или еще растущих здесь. Их первые и не только первые победы (а это кубки, наградные дипломы, грамоты, медали), фотографии. Есть даже своя книга рекордов, где бережно храняться все детские достижения, взятые ими вершины. На особом учете у нее участники ВОВ: треуголки, медали, есть даже учетка из концлагеря, вырезки из газет, статьи о тех памятных годах, фотоальбомы ветеранов с их очерками-воспоминаниями. На долгую память. История самого детского дома в лицах, датах, фактах. Не музей, а Дом культуры. Мне нравиться там бывать. Лицезреть всю эту красоту, так любовно, со всей душой взращенную руками и сердцем Ольги Николаевны.

Хочется от всей души пожелать огромного счастья воспитанникам, всему педагогическому коллективу, работникам хозяйственной части, бухгалтерам, директору Павлу Николаевичу Ковалю, всем-всем-всем.