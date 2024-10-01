Стартовую домашнюю серию игр открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона-2024/2025 - Pro Hokei Ligasy «Горняк» завершал с хоккейным клубом «Актобе».

Опасный момент у ворот «Горняка» / Фото pro.ligasy.kz

Команды уже встречались в наступившем сезоне на групповом этапе розыгрыша Кубка РК, и тогда более чем уверенную победу со счетом 7:1 одержали рудничане, для которых «Актобе» стал третьим соперником в чемпионате. В предыдущих четырех домашних матчах «Горняк» одержал три победы - две над «Иртышом» (9:1 и 6:1) и одну на «Торпедо» (3:1), уступив устькаменогорцам во втором матче (1:4). Актобинский клуб на старте чемпионата сыграл с теми же клубами, дважды уступив на своем льду «Торпедо» (0:2 и 1:4) и одержав две домашние победы над «Иртышом» (8:2 и 5:4).

В первом матче на льду «Горняк арены» счет открыли актобинцы - в начале 7-й минуты нападающий гостей Егор Дорофеев броском от правого борта забросил шайбу в ворота, защищаемые Владиславом Тихоновым.

Пропустив шайбу, рудничане дважды имели шанс забросить ответную во время двух удалений в составе гостей, но реализовать численное преимущество не удалось. А вот когда за полторы минуты до первого перерыва в составах обеих команд были удалены по игроку - у «Горняка» двухминутный штраф за подножку отбывал Александр Катков - в формате «четыре на четыре» хозяевам далось сравнять счет. Сделал это за пять секунд до окончания игрового отрезка нападающий Валерий Гурин, получивший шайбу почти у синей линии от ассистировавших ему Данилы Барабаша и Оскара Юлбарисова, совершивший слаломный проход сквозь игроков «Актобе» к воротам соперника и с близкого расстояния переигравший голкипера гостей Александра Скрынника. Это был 16-й бросок рудничан по воротам гостей, в свои же они позволили это сделать 10 раз.

На первой минуте второго периода защитник гостей Герман Беспрозванных остановил рукой у центральной линии шайбу, выброшенную из зоны защиты рудненского клуба Александром Ханьжиным. Но ее тут же забрал у него нападающий «Горняка» Никита Ляпунов, сместился по левому краю вперед и точно бросил в правый угол ворот - 2:1.

А затем «Горняк» длительное время вынужден был обороняться, дважды играя в меньшинстве. Вначале в его составе на 23-й минуте за подножку был удален Виктор Васин, а затем на 25-й минуте на скамейке штрафников вновь оказался Катков и вновь за подножку. И при этом удалении Дорофееву удалось сравнять счет, реализовав большинство и оформив дубль. Второе в матче равенство продержалось менее трех минут, и было прервано курьезным голом хозяев. На 29-й минуте нападающий «Горняка» Руслан Абдуллаев после передач Гурина и Васина нанес бросок в направлении ворот и шайба рикошетом от шлема защитника «Актобе» Кирилла Эрфурта влетела в ворота - 3:2.





С шайбой нападающий «Горняка» Оскар Юлбарисов / Фото pro.ligasy.kz

Гости могли сравнять счет на 32-й минуте после назначенного в ворота «Горняка» штрафного броска за задержку клюшкой Барабашем выходившего один на один с голкипером нападающего «Актобе» Евгения Попитича. Но сам пострадавший не смог реализовать буллит. На 33-й минуте «Горняк» снова остался в меньшинстве после удаления защитника Дмитрия Рязанова за толчок соперника на борт, и спустя полминуты тот же Дорофеев еще раз реализовал большинство, оформив дубль и в третий раз в матче сравняв счет.

В начале третьего периода во время атаки хозяев Гурин сделал передачу из центра к правому борту Барабашу, который бросил по воротам. Скрынник отбил шайбу, но та попала в ногу подоспевшему Гурину и влетела в ворота гостей - 4:3. Однако хозяевам не удалось удержать победный счет - на 59-й минуте нападающий актобинского клуба Руслан Гайсин сравнял счет, переведя матч в овертайм.

А на исходе дополнительной пятиминутки при игре в формате «три на три» Валерий Гурин принес победу «Горняку», оформив хет-трик, - 5:4 ОТ (1:1, 2:2, 1:1, 1:0). И в третий раз ассистентом ему выступил Барабаш.

Во втором поединке счет также открыли гости, но сделали это еще раньше - в начале четвертой минуты. Автором заброшенной шайбы стал, как и в первой встрече, Егор Дорофеев, получивший шайбу перед синей линией, убежавший один на один с голкипером и переигравшим защищавшего в этот день ворота «Горняка» Владислава Нурека.

Эта шайба оставалась единственной заброшенной почти до середины третьего периода. При этом во второй двадцатиминутке хозяевам пришлось нелегко из-за удалений, которых было у них аж шесть. Причем дважды за период рудничане играли втроем против пятерых игроков «Актобе». А на 48-й минуте «Горняк» сравнял-таки счет усилиями Барабаша, и второй матч подряд команды определили победителя в овертайме, в котором на этот раз отличились гости. Причем победную шайбу забросил все тот же Дорофеев.

Поражение в овертайме со счетом 1:2 ОТ (0:1, 0:0, 1:0, 0:1) принесло «Горняку» одно очко, и рудичане, набрав 9 очков после шести игр, занимают четвертое место, забросив больше всех шайб - 31.

Теперь их ожидают двухматчевые гостевые противостояния с тремя соперниками - 8 и 9 октября в Караганде с «Сарыаркой», 12 и 13 октября в южной столице с «Алматы» и 16 и 17 октября в Ташкенте с «Хумо».