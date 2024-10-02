5 октября в Казахстане отмечается День учителя. На праздник ученики, коллектив школы могут преподнести учителям подарки, букеты цветов. Но только при одном условии – если учитель не оказывает за этого услугу в пользу дарителя (к примеру, завышает оценку), передает Informburo.kz.

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"Если будет установлена причинно-следственная связь между дарением подарка, цветов стоимостью свыше 5 МРП (18 460 тенге) и действиями, совершёнными одаряемым лицом в пользу дарителя, то дарение такого подарка, цветов может повлечь уголовную ответственность учителя по статье 247 УК ("Получение незаконного вознаграждения")", – сообщили изданию в Антикоре.

В примечании к статье 247 установлено, что не является уголовным правонарушением в силу малозначительности и преследуется в дисциплинарном порядке получение работником материального вознаграждения, льгот или услуг имущественного характера в качестве подарка при отсутствии предварительной договорённости за ранее выполненную работу или оказанную услугу, входящую в круг его обязанностей, если стоимость подарка не превышала 5 МРП.

Также по данным антикора, учителей не могут привлечь к уголовной ответственности по статье 366 УК "Получение взятки", так как они не входят в список лиц, на которых распространяется эта статья.

Помимо этого, в действующем законодательстве даритель не несёт ответственности за подарки. Но антикор разработал проект поправок, который сейчас находится на рассмотрении в мажилисе. Законопроект предусматривает уголовную ответственность за незаконное предоставление вознаграждения рядовым работникам государственных и негосударственных организаций.