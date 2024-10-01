Лось в Рудном
Дантист
1 октября 2024, 09:30
Пока охотники сетуют на отсутствии птицы, по Рудному среди бела дня лось бегает. Засняли его в районе перекрестка Парковая-Франко
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