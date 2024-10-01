После серии детских суицидов во всех школах Казахстана проходят родительские собрания, посвященные вопросам безопасности учеников. Какие еще меры нужно принять для противодействия этому явлению? Усилить психологическую службу в школах для выявления детских проблем на ранней стадии.

Ужесточить ответственность родителей за безопасность детей в реальной жизни и в Сети.

Запретить социальные сети, в которых дети играют в опасные суицидные игры.

Детские суициды всегда были и, к сожалению, будут. И ни чего с этим не поделаешь.

