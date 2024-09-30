В Костанайской области половина молока и мяса до сих пор производится в личных подсобных хозяйствах. Зачем государство призывает владельцев ЛПХ кооперироваться, на брифинге 27 сентября рассказал руководитель управления сельского хозяйства Ибрагим БЕКМУХАМЕДОВ.

Фото Галины КАТКОВОЙ

Объединить мелкого частника государство старается не впервые. В 2009-2010 годах создавались закупочные центры, позже стали появляться первые сельские производственные кооперативы, практически все ориентированные на животноводство. На организационном этапе государство помогало по льготным программам обеспечить их оборудованием.

Во многих районах заготовители молока с их наработанными связями, многочисленной клиентурой в сельских округах и стали во главе первых СПК. Кто-то не сжился с кооперативом, кто-то остался до сих пор. По официальным данным, сейчас в Костанайской области действует 51 СПК.

- Из них 15 осуществляют деятельность по производству и реализации молока, 36 – по выращиванию мясного крупного рогатого скотаи обеспечению сдачи бычков на откормплощадки и перерабатывающие предприятия, - привел данные руководитель управления. - СПК, занятые в молочной сфере, осуществляют закуп, охлаждение, хранение и реализацию молока на перерабатывающие предприятия. Отличие кооперативов от частных закупщиков молока заключается в соблюдении ветеринарно-санитарных требований и проведение первичного анализа качества молока. С начала текущего годаСПК закупили у населения чуть более 10 тыс. тонн молока, которое было сдано на заводы ТОО «МИЛХ»,ТОО «Лидер 2010»,ТОО «ДЕП». Закупочная цена молока ежегодно увеличивается, сейчас составляет 165 тенге за литр.

Фото из архива "НГ"

Кооперативы имеют право на государственную поддержку: субсидирование, льготное кредитование. В этом они приравнены к сельхозформированиям.

- За 1 литр реализованного молока полагается 20 тенге субсидии, - проинформировал Бекмухамедов, - при ведении селекционной и племенной работы за 1 голову КРС ежегодно выплачиваются 10 тыс. тенге, за реализацию бычков на откормочные площадки и перерабатывающие предприятия – 200 тенге за 1 кг живого веса.

В Казахстане второй год реализуется государственная программа микрокредитования «Аул аманаты», цель которой - повышать доходы сельского населения. В программе могут участвовать не только ИП, безработные, самозанятые, но и сельские производственные кооперативы.

На сегодня в области 4 СПК оформили заявки на участие в программе, претендуют на сумму 113 млн. 572 тыс. тенге. Кроме того, в рамках «Аул аманаты» создано 7 новых СПК, из которых один полностью профинансирован на 29 млн 230 тыс. тенге.

Нередко тем, кто на селе активно занимается личным подсобным хозяйством, требуются земельные участки, например, для выпаса и содержания скота. Дефицит пастбищ по области составляет около 400 тыс. га. Поэтому получают участки по конкурсу. И здесь у СПК есть бонус.

- 15 мая 2024 года в Правила организации и проведения конкурса по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства внесены изменения, - подчеркнул руководитель управления. - Согласно им, при подведении итогов конкурса СПК дополнительно предоставляются 5 баллов.