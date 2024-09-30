Талая вода вокруг жилого сектора по ул. Шипина в весенний паводок 2024 года пошла вдоль Гагаринской плотины, буквально обтекая её, и уже почти затопила дома. Спасла бесхозная дамба, размещённая в черте официальной Гагаринской. Она выступила запасной. Воде не хватало 50 см, как рассказывают местные жители.

Фото из архива "НГ"

Именно в этой дамбе спецтехникой сделали пробоину 25 сентября. Жители считают, что весной вода смоет весь жилой сектор.

В отделе ЖКХ акимата Костаная горожанам сообщили, что дамба - не на их балансе, а пробоину сделали рабочие ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ), чтобы проехать к своим опорам линий электропередач и заменить провода. Компания обещает восстановить дамбу к 6 октября.

- Провод этот старый, 1970-х годов ещё, - прокомментировал "НГ" представитель МРЭТ сегодня, 30 сентября. - В любое время грозит разрушением. А это приведёт к обесточиванию потребителей. Другого подъезда у нас нет, мы везде искали, везде болота. Летать по воздуху мы не можем, вертолётов у нас нет.

В компании утверждают, что при пробивании дамбы бетона в ней не обнаружили.

- Если бы она была не бетонированная, нас бы смыло уже давно. Они говорят так, чтобы потом не заливать бетоном. Чтоб просто засыпать, и всё, - предположил житель сектора Сергей ЗАБАРА на встрече с корреспондентом "НГ".

- Никакого бетона внутри и снаружи там не было, - комментируют в МРЭТ. - Мы сняли только верхний слой, чтобы проехать. Нижний, основной, твёрдый слой грунта, который держит воду, мы не трогали.

Жильцы же настаивали, что дамба бетонированная, в качестве доказательства показывали бетонные осколки:

Фото из архива "НГ"

- Надо засыпать специальным грунтом, утрамбовать, а потом залить бетоном вперемешку с щебёнкой, - сказал тогда житель сектора Рашид МАЖКЕЕВ.

Что говорит компания?

- Восстановим. Хотя я бетона там в помине не видел. Но сделаем как положено, - сообщил "НГ" представитель МРЭТ, не раскрывая подробностей.