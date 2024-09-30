Компания, пробившая дамбу в жилом секторе Костаная, прокомментировала свои действия
Диас СУЛЕЙМЕН
Талая вода вокруг жилого сектора по ул. Шипина в весенний паводок 2024 года пошла вдоль Гагаринской плотины, буквально обтекая её, и уже почти затопила дома. Спасла бесхозная дамба, размещённая в черте официальной Гагаринской. Она выступила запасной. Воде не хватало 50 см, как рассказывают местные жители.
Фото из архива "НГ"
Именно в этой дамбе спецтехникой сделали пробоину 25 сентября. Жители считают, что весной вода смоет весь жилой сектор.
В отделе ЖКХ акимата Костаная горожанам сообщили, что дамба - не на их балансе, а пробоину сделали рабочие ТОО "Межрегионэнерготранзит" (МРЭТ), чтобы проехать к своим опорам линий электропередач и заменить провода. Компания обещает восстановить дамбу к 6 октября.
- Провод этот старый, 1970-х годов ещё, - прокомментировал "НГ" представитель МРЭТ сегодня, 30 сентября. - В любое время грозит разрушением. А это приведёт к обесточиванию потребителей. Другого подъезда у нас нет, мы везде искали, везде болота. Летать по воздуху мы не можем, вертолётов у нас нет.
В компании утверждают, что при пробивании дамбы бетона в ней не обнаружили.
- Если бы она была не бетонированная, нас бы смыло уже давно. Они говорят так, чтобы потом не заливать бетоном. Чтоб просто засыпать, и всё, - предположил житель сектора Сергей ЗАБАРА на встрече с корреспондентом "НГ".
- Никакого бетона внутри и снаружи там не было, - комментируют в МРЭТ. - Мы сняли только верхний слой, чтобы проехать. Нижний, основной, твёрдый слой грунта, который держит воду, мы не трогали.
Жильцы же настаивали, что дамба бетонированная, в качестве доказательства показывали бетонные осколки:
Фото из архива "НГ"
- Надо засыпать специальным грунтом, утрамбовать, а потом залить бетоном вперемешку с щебёнкой, - сказал тогда житель сектора Рашид МАЖКЕЕВ.
Что говорит компания?
- Восстановим. Хотя я бетона там в помине не видел. Но сделаем как положено, - сообщил "НГ" представитель МРЭТ, не раскрывая подробностей.
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