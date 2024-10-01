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Медикам не давали полные отпуска в Наурзумском районе

1 октября 2024, 10:41 |  Государство

Трудовые права медицинских работников нарушали в Наурзумской районной больнице. Этот факт выявили сотрудники местной прокуратуры в ходе анализа соблюдения трудовых прав работников КГП.

 

Фото yandex.kz

- Установлены факты нарушения конституционных прав медицинских работников, выразившихся в несоблюдении требований отраслевого соглашения, а именно непредставление в полном объеме трудовых отпусков, - сообщает пресс-служба прокуратуры Костанайской области. - Принятыми мерами прокурорского реагирования нарушения устранены.

54 работникам больницы возместили компенсационные выплаты. Общая сумма выплат составила 2,3 млн тенге.