В каких районах будут отключать свет на этой неделе в Костанае?
Ксения РЕБИК
30 сентября 2024, 13:42 | ЖКХ
План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 5 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанции и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото freepik.com
В связи с работами отключения электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
КТП-88а (работы на ВЛ)
с 1 по 12 октября с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Байтурсынова 140-162,
- ул. Дулатова 127-181,
- пр. Назарбаева 74-95,
- ул. Пролетарская 75-108,
- ул. Алтынсарина 137-149.
п. Киевский (работы на ВЛ)
1 октября с 10:00 до 18:00
- ТОО «Эталон-Авто»,
- ГЭК «Электрон»,
- ИП Ким,
- ТОО «Форум»,
- ТОО «СВ»,
- ИП Ремизов,
- ИП Моисеева,
- ИП Муслимова,
- ТОО «Лидер 2010»,
- ТОО «Лидер -2».
Частный сектор:
- МК-27,
- СМП-4,
- весь п. Киевский
ТП-205 (работы на ВЛ)
с 2 по 5 октября с 10:00 до 18:00
- магазин по пр. Абая 297.
Частный сектор:
- 6-й проезд Лермонтова 1/1,1-10,
- 4-й проезд Лермонтова 1-14,
- 3-й проезд Лермонтова 1-14,
- пр. Абая 287-303.
Спальный сектор:
- пр. Абая 305,
- ул. Лермонтова 18.
ТП-122 (работы на ПС)
4 октября 10:00 до 18:00
- Детский сад «Белоснежка»,
- магазин «Росзапчасти»,
- ТОО «ДК Жук Агро»,
- гаражи «Рубин»,
- «Авиатор»,
- «Пилот»,
- АЗС «Трудовая»,
- АЗС «Гелиос № 6»,
- ТОО «ЦветСервис»,
- кафе «Автофуд».
Спальный сектор:
- ул. Карбышева 43 В,43 Б, 45.
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