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В каких районах будут отключать свет на этой неделе в Костанае?

Ксения РЕБИК

30 сентября 2024, 13:42 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 1 по 5 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанции и высоковольтных линиях пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото freepik.com

В связи с работами отключения электроэнергии планируется у потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

КТП-88а (работы на ВЛ)

с 1 по 12 октября с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Байтурсынова 140-162, 
  • ул. Дулатова 127-181, 
  • пр. Назарбаева 74-95, 
  • ул. Пролетарская 75-108, 
  • ул. Алтынсарина 137-149.

п. Киевский (работы на ВЛ)

1 октября с 10:00 до 18:00

  • ТОО «Эталон-Авто», 
  • ГЭК «Электрон», 
  • ИП Ким, 
  • ТОО «Форум»,
  • ТОО «СВ», 
  • ИП Ремизов, 
  • ИП Моисеева, 
  • ИП Муслимова, 
  • ТОО «Лидер 2010», 
  • ТОО «Лидер -2».

Частный сектор:

  • МК-27, 
  • СМП-4, 
  • весь п. Киевский

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 2 по 5 октября с 10:00 до 18:00

  • магазин по пр. Абая 297.

Частный сектор:

  • 6-й проезд Лермонтова 1/1,1-10, 
  • 4-й проезд Лермонтова 1-14, 
  • 3-й проезд Лермонтова 1-14, 
  • пр. Абая 287-303.

Спальный сектор:

  • пр. Абая 305, 
  • ул. Лермонтова 18.

ТП-122 (работы на ПС)

4 октября 10:00 до 18:00

  • Детский сад «Белоснежка», 
  • магазин «Росзапчасти», 
  • ТОО «ДК Жук Агро», 
  • гаражи «Рубин», 
  • «Авиатор», 
  • «Пилот», 
  • АЗС «Трудовая», 
  • АЗС «Гелиос № 6», 
  • ТОО «ЦветСервис», 
  • кафе «Автофуд».

Спальный сектор:

  • ул. Карбышева 43 В,43 Б, 45.