В прошлом году отопительный сезон начался 3 октября. Сейчас, в связи с низкими ночными температурами, аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ поручил КТЭК начать его на два дня раньше. Об этом сообщили сегодня, 30 сентября, на аппаратном совещании в горакимате.

- В этом году с 1 октября дадим и поэтапно будем подключать, - сказал аким. - Понятно, что зависит от ПКСК, их готовности. У кого будет потребность, нужно будет подключать поэтапно в течение недели. Потому что у нас уже через 2 дня ночные температуры будут под ноль. Если, например, дом не будет брать тепло, будет экономить - пожалуйста. Мы постановление дадим с 1 октября, но если кто-то не хочет подключаться, он и не будет платить.

На совещании обсудили готовность тепломагистралей к началу отопительного сезона. Оказалось, что ещё не все участки реконструировали до конца.

Участок тепломагистрали № 23 в границах ул. Чкалова и Гашека

Реконструкция началась в конце августа, к участку подключены 38 домов. Дать отопление 35 домам из 38 планируют уже завтра, 1 октября.

- В 35 домах завтра будет тепло. Останется подключить 3 дома до середины недели, - сказалл Жундубаев.

- Сегодня завершаем работы, с завтрашнего дня начинаем подключать, - заверил и. о. директора ГКП "КТЭК" Азамат АУЖАНОВ.

Участок тепломагистрали № 20 от ТЭЦ № 2

Подать тепло домам этого участка КТЭК планирует 5-6 октября.

- День и ночь на контроле объект находится, но там подрядчик до 1 октября должен был завершить. 3-4 дня ему придётся захватить, - прокомментировал аким.

Реконструкция тепломагистрали № 5 ул. Летунова тоже не завершена.

Представитель КТЭК уверяет: отопление домам этих трёх тепломагистралей дадут своевременно с началом отопительного сезона. Он также отметил:

- Все теплоисточники КТЭК готовы к обеспечению качественного бесперебойного предоставления услуг в новом отопительном сезоне. Заключён договор с АО "Казмунайгаз" на приобретение дополнительных 3 227 тонн мазута на сумму 375 млн тенге.

Фото Диаса СУЛЕЙМЕН