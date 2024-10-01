Комитет государственных доходов объявил о старте пилотного проекта "Цифровой НДС", который начнет действовать с 7 октября 2024 года, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Проект направлен на ускорение и упрощение процесса возврата НДС для экспортеров. Как обещают в КГД, срок возврата НДС составит от 1 до 15 рабочих дней вместо привычных 55-75 дней, без необходимости проведения проверок.

Для расчетов будет использоваться цифровой тенге - новая форма национальной валюты. Компании-участники смогут уплачивать поставщикам и НДС с помощью цифрового тенге, что должно обеспечить большую прозрачность операций и снизить риски налогового мошенничества. Проект реализуется совместно с Министерством цифрового развития и Национальным банком Казахстана.

"Пилотный проект действует на добровольной основе и продлится до конца 2025 года. В проекте могут участвовать все экспортеры Казахстана", - сообщили в КГД.

Возврат НДС - это процесс, когда юридические лица и ИП могут получить обратно сумму НДС, уплаченную ими при приобретении товаров или услуг.