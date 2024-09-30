По инициативе городского спорткомитета в областной универсальной научной библиотеке им. Толстого прошел открытый городской шашечный турнир с участием молодежи и ветеранов.

Среди юношей победил Дмитрий Пашинский, одолевший всех своих соперников. Вторым стал Алихан Сыздыков. Третьим - Богдан Мазур.

Играют Дмитрий Пашинский (слева) и Богдан Мазур

У девушек лидером стала Юлия Суркова, опередившая свою ближайшую преследовательницу на три очка. И это не случайно, Юлия не первый раз участвует в подобных турнирах. Вторая – Дарья Шулека. Третье место разделили Дильназ Ержанова и Кристина Котляренко.

Слева призер турнира Кристина Котляренко

У мужчин борьба была еще более напряженной, ее исход определился лишь в последнем туре. Первым, причем уже далеко не в первый раз, стал Касым Сатубалдин. Вторым - сыгравший с ним в личной встрече вничью, но отставший на пол очка Отарий Квиквиния. Третий – Айдар Бигалиев. Старейший участник турнира Иван Козьма занял достойное четвертое место.

На переднем плане ветераны шашек Василий Каленский (слева) и Отарий Квиквиния

За красивую и острую игру особо был отмечен Абай Доскенов.

Призеры турнира, студентки колледжа и судья соревнования (слева направо): Юлия Суркова (1 место), Дарья Шулека (2 место), Юрий Бондаренко, Дильназ Ержанова и Кристина Котляренко (обе 3 место)

Кроме того, за вклад в развитие шашек были награждены грамотами городского спорткомитета преподаватель колледжа "Зерек" Елена Анатольевна Юркова и ветераны Иван Козьма и Отарий Квиквиния.

Призеры среды юношей и судья соревнований (слева направо): Дмитрий Пашинский (1 место), Юрий Бондаренко, Алихан Сыздыков (2 место), Богдан Мазур (3 место)

Автор - член городского Совета ветеранов, судья соревнований