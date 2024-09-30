Евгений Жовтис покинул пост директора Казахстанского международного бюро по правам человека, которое он создал и возглавил в 1993 году, сообщает сайт организации. Он хочет сосредоточиться на стратегическом развитии и экспертной деятельности организации, передает Informburo.kz.

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"27 сентября состоялось общее собрание членов республиканского общественного объединения ""Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности". Одним из вопросов повестки дня были выборы директора КМБПЧ, которые проходят каждые два года. Действующий руководитель и один из учредителей КМБПЧ Евгений Жовтис не стал выдвигать свою кандидатуру, мотивируя это тем, что в КМБПЧ необходима ротация и приход следующего поколения к руководству и что он хотел бы отойти от оперативного управления организацией, а сосредоточиться на её стратегическом развитии и экспертной деятельности, заняв должность главного эксперта-консультанта КМБПЧ", – говорится в сообщении.

По итогам тайного голосования директором избрали Дениса Дживагу, ранее работавшего заместителем директора КМБПЧ и координатором проектов УВКБ ООН "Оказание правовой помощи беженцам и лицам без гражданства".

Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности основано в 1993 году. Это крупнейшая правозащитная организация Казахстана с головным офисом в Алматы, десятью филиалами и одним представительством в регионах страны.