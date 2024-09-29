В Костанае состоялся перенесенный матч 16-го тура чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги, в котором занимавший шестую строчку в турнирной таблице «Тобол» принимал расположившегося на последнем месте «Шахтер».

Стартовый состав костанайского клуба тренерский штаб оставил таким же, как и в победном матче 21-го тура с лидером чемпионата «Актобе», и на поле стадиона «Центральный» вышли Стас Покатилов, Роман Асранкулов, Пап Альюн Ндиайе, Иван Миладинович, Альберт Габараев, Ахмед Эль-Мессауди, Цотне Мосиашвили, Эдедем Эссьен, Ислам Чесноков, Давид Энен и Игор Иванович.

Считавшиеся явными фаворитами в этом матче хозяева поля с первых минут завладели подавляющим преимуществом, но реализация создаваемых ими моментов оставляла желать лучшего. Причем в середине тайма костанайцы дважды могли открыть счет. Так, на 20-й минуте после подачи Ивановича при розыгрыше углового удара на правом фланге Чесноков и российский нападающий карагандинцев Евгений Козлов поборолись у дальней штанги за мяч, который отлетел к подключившемуся к атаке и находившемуся в метре от вратарской площадки Миладиновичу. Но сербский защитник «Тобола», пробив с лета по отскочившему от газона мячу, не попал из выгоднейшей позиции в створ ворот. Спустя четыре минуты Эль-Мессауди сделал передачу забежавшему слева в штрафную площадь Асранкулову, и капитан «Тобола» в касание низом выполнил прострел вдоль ворот, но вратарь «Шахтера» Егор Цуприков в падении отбил мяч, который отлетел точно на ногу набегавшему по центру Энену. Но нападающий сборной Того пробил с ходу из пределов вратарской площадки в считанных сантиметрах над перекладиной.

Гол Игора Ивановича, как и гол Давида Энена, был отменен / Фото sports.kz

А на 44-й минуте после передачи низом Асранкулова с левого края в центр Энен в касание отдал мяч из пределов штрафной площади к ее границам Ивановичу, который пробил низом мимо голкипера в левый угол ворот. Однако судья встречи Сергей Ноженко из Талдыкоргана отменил взятие ворот, посчитав, что в момент передачи капитана «Тобола» Энен и располагавшийся левее разворачивавшихся событий и не принимавший участия в этом эпизоде Чесноков находились в положении вне игры.

Гостям же в первом тайме всего лишь один раз удалось добраться до ворот «Тобола». Случилось это на 27-й минуте, когда после длинного заброса со своей половины поля по правому краю Козлову удалось опередить защитников и подхватить мяч у угла штрафной площади. Однако пробить по воротам российскому нападающему помешали догнавшие его Миладинович и Асранкулов, успевший в подкате подставить ногу, а вышедший навстречу Покатилов отбил отскочивший мяч у угла вратарской площадки и затем поймал его.

В начале второго тайма Чесноков поборолся за мяч слева в штрафной площади гостей у самой лицевой линии, после выполненного подката оставив его в поле, после чего российский защитник карагандинцев Лайонел Адамс помешал Ивановичу пробить по воротам. Но успевший подняться на ноги Чесноков перехватил выбитый мяч и в пределах штрафной площади сделал передачу Эль-Мессауди, который, сместившись вправо, пробил в дальнюю «девятку», заставив продемонстрировать свое мастерство голкипера гостей, в броске перекинувшего мяч над перекладиной. А после подачи Ивановича от правого углового флажка Миладинович пробил в прыжке головой с подступов к вратарской площадки, и вновь вратарь гостей сыграл выше всяких похвал, переведя мяч на угловой после удара в упор.

На 55-й минуте Асранкулов от центральной линии сделал длинный заброс по левому краю на Чеснокова. Тот при входе в штрафную площадь опередил украинского защитника гостей Дмитро Рыжука, переиграл перед вратарской площадкой сербского защитника Филипа Стаменковича, но его передачу в центр на Эль-Мессауди прервал Цуприков, выбивший мяч ногами на угловой. А на исходе часа игры после подачи Асранкулова с левой боковой линии штрафной площади Энен в борьбе с Адамсом во вратарской площадке переправил мяч в сетку ворот. Но и этот гол не был засчитан, так как нападающий задел в этом моменте мяч рукой.

Ислам Чесноков не смог реализовать пенальти, но сделал голевую подачу / Фото sports.kz

Тренерский штаб «Тобола» освежил после второго не засчитанного гола линию атаки, и на 62-й минуте вместо Мосиашвили на поле вышел Руй Кошта, а на 73-й минуте Энена и Ивановича заменили Еркин Тапалов и Александр Зуев соответственно. И все это время хозяева поля продолжали атаковать. На 77-й минуте перешедший на правый край Чесноков пробил по воротам из пределов штрафной площади низом с острого угла. Голкипер «Шахтера» в падении отбил мяч, а выбить его из штрафной площади защитникам помешали Кошта и Зуев. В результате мяч подхватил Эль-Мессауди и пробил в левый угол ворот. Однако на пути мяча встал Рыжук, которому тот попал в руку. Судья, не раздумывая, показал на 11-метровую отметку. Но пробивавший пенальти Чесноков не смог переиграть Цуприкова, поймавшего мяч в правом от себя нижнем углу ворот.

Александр Зуев забил свой дебютный гол за «Тобол» / Фото kazfootball.kz

И все же на 88-й минуте Чесноков смог реабилитироваться за свою ошибку. После длинной подачи со своей половины поля по правому краю Габараева, отмечавшего в этот день свое 27-летие, он догнал у углового флажка уходивший за лицевую линию мяч, переиграл выступающего на правах аренды за «Шахтер» колумбийского полузащитника махачкалинского «Динамо» Франциско Кампо, попытавшегося выбить мяч в подкате, и сделал подачу к воротам. А остановивший мяч на линии вратарской площадки у ближнего угла Зуев, вторым касанием отправил его в сетку ворот, забив свой первый мяч за клуб, воспитанником которого он является, принеся победу «Тоболу».

Костанайсий клуб набрал после этой победы 30 очков и догнал в турнирной таблице «Астану», обойдя ее по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Правда, столичный клуб провел на две игры меньше, и уже сегодня может вновь вернуться на пятое место после перенесенного гостевого матча с «Женисом».

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев после матча сказал:

- В первую очередь хочу поздравить болельщиков с победой. Спасибо, что пришли и поддержали команду! Очень тяжелая игра была, но самое главное - мы добыли сегодня победу. Вперед мы не заглядываем, готовимся к конкретному матчу и идем от игры к игре. У нас в игре 11 футболистов, вышедших либо со старта, либо на замену. И любой футболист, вышедший на замену, должен усиливать игру. Зуев сегодня вышел и усилил игру и помог команде одержать победу. Он - большой профессионал своего дела.

А принесший «Тоболу» победу Зуев так отреагировал на свой забитый гол:

- Я очень рад, что удалось забить дебютный гол за родную команду. Это особенный момент для меня. Игра действительно была сложной. Соперник действовал организованно в обороне, и нам пришлось приложить максимум усилий. В нынешнем чемпионате нет слабых команд, каждая игра - это серьезное испытание. Мы будем продолжать работать, чтобы двигаться дальше и радовать наших болельщиков.

В пятницу, 4 октября, «Тобол» сыграет в рамках 22-го тура чемпионата в Караганде с «Женисом».