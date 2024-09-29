28 сентября отмечали Международный день всеобщего доступа к информации. Он был объявлен Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2015 году. "НГ" поговорила с директором и учредителем ОФ «Правовой медиацентр» (Астана) Дианой ОКРЕМОВОЙ и узнала, как обстоят дела с доступом к информации в Казахстане.

- Формально у граждан Казахстана есть доступ к информации, потому что существуют законы «О доступе к информации» и «О масс-медиа». Гарантии доступа к информации содержатся в бюджетном, экологическом и административном кодексах - то есть по законам всё выглядит вполне благополучно. Но на практике мы регулярно сталкиваемся с различными проблемами, - рассказала она. - В первую очередь это возможность госорганов трактовать законы так, как они хотят, поскольку некоторые нормы, к сожалению, недостаточно четко сформулированы. Самые главные проблемы здесь - это отнесение информации к категории «Для служебного пользования», что дает госорганам неограниченные полномочия, так как нет четких критериев для отнесения информации к этой категории. Мы часто сталкиваемся с тем, что различная информация, в основном, конечно, бюджетная, о расходовании бюджетных средств, может быть признана «для служебного пользования». Также такая информация может оказаться различной тайной: коммерческой, банковской, налоговой и т. д.

Правозащитница отмечает, что хотя по закону бюджетная информация не должна быть ограничена ни при каких обстоятельствах, на практике госорганы регулярно это делают.

- В последнее время достаточно много примеров, когда граждане не могут получить информацию. На мой взгляд, самый знаковый из них - когда правительство отказалось раскрывать информацию о нефтяных контрактах, - рассказала Окремова. - Были случаи, когда в пандемию министр здравоохранения засекретил сведения о том, на что идут деньги на борьбу с коронавирусом. Министерство финансов посчитало, что информация о зарплатах депутатов парламента тоже должна быть отнесена к категории ограниченного доступа. То есть в основном все отказы связаны с расходованием бюджетных средств - это самая чувствительная и болезненная тема, на мой взгляд, всегда и везде.

Она рассказала и про аккредитацию СМИ в Казахстане.

- У журналистов, как утверждает министерство информации, по закону есть привилегии и особый статус. Закон «О масс-медиа» сейчас предусматривает сокращенный срок получения информации: если для всех граждан это 15 календарных дней, то для журналистов - 5 рабочих дней. Но опять же, госорганы в последнее время требуют у журналистов документы, подтверждающие их статус в редакции. По закону запрос должен быть подписан главным редактором или журналистом, но они не дают информацию и говорят: «Подтвердите, что вы являетесь журналистом или главным редактором». Это нарушение закона, - считает правозащитница. - Мы советуем журналистам с этим бороться, писать жалобы в вышестоящие органы, обращаться в суд и делать это максимально публично. Я считаю, что только такие меры позволят как-то улучшить ситуацию. Нужно стремиться к тому, чтобы сделать закон работающим. Это, конечно, не просто, но на мой взгляд, другого выхода нет.

Окремова считает, что правила аккредитации журналистов в Казахстане ужесточаются.

- Государство пытается регулировать деятельность журналистов. В правилах аккредитации казахстанских журналистов, на мой взгляд, слишком дурацкие и абсурдные нормы: журналист не может публиковать материал в других изданиях, если он зарегистрирован только от одного издания, - поделилась она с "НГ". - Кроме того, он может быть лишён аккредитации, если нарушает правила. Случай с Жанией Уранкаевой (корреспондентом издания Press.kz), которой закрыли доступ в здание правительства из-за того, что она поднялась на этаж, где проходят заседания кабинета министров, и куда с недавних пор журналистам вход воспрещён, это как раз подтверждение того, что эти абсурдные правила начали работать.

Диана Окремова рассказала, что сейчас также должны быть приняты правила аккредитации иностранных журналистов.

- Госорганы нарушают все международные стандарты, потому что аккредитация не должна быть разрешением на работу. У нас это именно так и происходит: МИД сам решает, разрешить иностранному журналисту работать или нет. Но международные нормы говорят о том, что аккредитация - это процедура, которая упрощает журналисту его деятельность, - поделилась правозашитница. - К сожалению, у нас к этому подходят не с точки зрения международных стандартов, а с советских контролирующих принципов. Я думаю, что это негативно скажется на нашей медиасфере. Чем больше журналисты будут урегулированы, запуганы и ограничены в своих правах, тем больше, на мой взгляд, будут процветать сплетни в соцсетях и анонимных Telegram-каналах. В этом смысле государство по сути работает против себя.

Фото из архива "НГ"