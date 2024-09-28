В перенесенном матче 16-го тура Казахстанской Премьер-Лиги сыграли костанайский «Тобол» и карагандинский «Шахтер», пишет Sports.kz. Букмекеры и специалисты явными фаворитами считали команду Нурбола Жумаскалиева.

Стартовые составы команд выглядели следующим образом:

«Тобол»: Покатилов, Асранкулов, Миладинович, Ндиайе, Габараев, Мосиашвили, Эдедем, Эль-Мессауди, Чесноков, Иванович, Энен;

«Шахтер»: Цуприков, Кампо, Стаменкович, Адамс, Рыжук, Каньяс, Илич, Лисакович, Абдулла, Козлов, Джокич.

Хозяева с первых минут владели подавляющим преимуществом, однако имели проблемы с реализацией моментов и забитыми легальными голами. Так, в первом тайме отличился Игорь Иванович, а во втором Давид Энен, но их отменили из-за офсайда и игры рукой. На 78-й Ислам Чесноков не смог с пенальти переиграть Егора Цуприкова, а позже он отпасовал Александру Зуеву, который принес своей команде победу — 1:0.

Теперь у «Тобола» 30 очков, и он догнал «Астану» в турнирной таблице, команды занимают пятое и шестое места, «Шахтер» с девятью идет последним.

«Тобол» — «Шахтер» 1:0 (0:0)

Гол: Зуев 88 (1:0)

Нереализованный пенальти: Чесноков 78 (вратарь).