Вопрос на встрече министра экологии с населением 27 сентября задала предприниматель Багила ТАТИЕВА. Она сообщила, что в прошлом году разработала программу по управлению отходами.

- Мы столкнулись с такой ситуацией, что в сёлах очень много неорганизованных свалок, - рассказала Татиева. - Почему? Потому что не работают сельские полигоны. Почему не работают? Потому что требования очень завышенные. Точнее, они одинаковые как для большого города, так и для маленького поселка. Существующие тарифы не покрывают затраты на нормальное оснащение полигонов. Можно ли эти требования как-то упростить?

Министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан НЫСАНБАЕВ согласился с предложением костанайского предпринимателя.

- Вопрос очень серьезный, единый подход для сел и городов - это не совсем правильно, - сказал министр. - Этот вопрос одной из первых подняла Костанайская область. Ваш аким Кумар Аксакалов примерно 7 месяцев назад звонил мне. Мы за это время обсудили эту проблему с другими регионами — СКО, Карагандинской и Акмолинской областями. Дело в том, что именно в этих регионах села малочисленные. И проблема именно в этом. На юге численность жителей большая, и села для бизнеса привлекательны.

По словам министра, его ведомство приняло решение сократить требования для сельских полигонов. Если раньше в списке было 15 пунктов, то теперь их станет 8.

- Стоимость создания полигонов в селах станет гораздо меньше, - отметил Нысанбаев. - К примеру, в СКО чтобы построить полигоны возле сел потребуется около 135 млрд тенге. Это по старым требованиям. Сейчас мы готовим правки в закон. И я думаю, что со следующего года акиматы приступят к организации новых полигонов.

Фото Георгия ГОВОРОВА