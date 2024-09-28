Торжественная церемония состоялась сегодня, 28 сентября. Около 180 курсантов выстроились в колонны. В этом году решили возобновить традицию принимать присягу на центральной площади города.

- В последний раз наши курсанты торжественно принимали здесь присягу в 1995 году, - рассказал "НГ" заместитель начальника Костанайской академии МВД Руслан АУЖАНОВ. - Дело в том, что с 2018 года у нас был прерван набор курсантов после обучения на бакалавриате. С прошлого года мы его возобновили. Принятие присяги для новобранцев - очень важное событие, поэтому мы решили провести его не в стенах вуза, а на площади. Это будущие офицеры. Все прошли отбор: они должны набрать не менее 50 баллов на ЕНТ, пройти медобследование, а также сдать нормативы по физической подготовке.

17-летний курсант Максим АБЕЛЬДИНОВ приехал из Павлодара.

- Я учился в школе с военным уклоном, набрал на ЕНТ 53 балла и поступил в академию, - говорит Абельдинов. - Экзамены сдал легко. Уже месяц в академии, учимся строевой подготовке, получаем первые знания о работе.

Курсанты строем прошли по площади, каждый по очереди зачитал присягу. Среди тех, кто принимал присягу, был аким Костаная Марат Жундубаев.

- Сегодня наступает новый этап вашей жизни. Главное для вас - успешно осваивать звания, принимать решения и отвечать за свои поступки, - обратился к курсантам их будущий работодатель, начальник Департамента полиции Костанайской области Ерлан ФАЙЗУЛЛИН. - Сегодня вы даете клятву быть преданными родине, быть мужественными, все силы и знания отдавать защите интересов нашего государства.

Для курсантов действующие сотрудники полиции организовали показательные выступления. Бойцы специального отряда быстрого реагирования продемонстрировали рукопашный бой, выстроили из своих тел пирамиду, держа на верхушке флаг Казахстана.

В какой-то момент на площадь ворвались под звуки сирен несколько автомобилей. Шумно, со стрельбой в воздух холостыми патронами и с участием служебных собак проводилось задержание вооруженных преступников. Видео можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

Жесткость концертной программы смягчил вальс кадетов. Девушки в белых платьях, мужчины в парадной форме.

Как только торжественная церемония завершилась, на площадь пустили родителей первокурсников. Курсанты стояли по стойке смирно, а их мамы и папы могли подойти, обнять и сфотографироваться со своими детьми.

Фото Георгия ГОВОРОВА