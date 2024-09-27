По прогнозам синоптиков, в субботу-понедельник, 28-30 сентября, осадков на территории области не ожидается. В субботу туман в ночные и утренние часы прогнозируется на севере, а воскресенье и понедельник на севере и западе области.

В Костанае в ближайшие три дня будет переменная облачность без осадков.

- В субботу ночью прогнозируем +2…+7 °С, на востоке -1 °С, - сообщила начальник отдела прогнозов КФ РГП «Казгидромет» Антонина ШИБАРШИНА. – Днём будет 18-23 °С. На воскресенье и понедельник прогноз одинаковый. По ночам ожидаем 2-7 градусов тепла, на юге заморозки до -2 °С. Днем термометры покажут 15-20 °С, на юге 23 °С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В субботу: ночью 3-5 °С, днём 20-22 °С. В воскресенье и понедельник: ночью 3-5 °С, днём 18-20 °С.

Ветер в субботу будет юго-западный, скоростью 5-10 м/с по области, в Костанае – 2-7 м/с. В воскресенье и понедельник ожидается западный ветер, скоростью 9-14 м/с, в Костанае – 2-7 м/с.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ